Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1912191319141915> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.1 5 73 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 4% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 7% 5 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 5% 4 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 44% 32 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 40% 29 Всього голосів : 73 Додано: Пон 01 чер, 2020 00:02 unicdima написав: думал небольшой депозитик в моно открыть, а как финмониторинг при открытии реагирует?

чтоб без вопросов до какой суммы? думал небольшой депозитик в моно открыть, а как финмониторинг при открытии реагирует?чтоб без вопросов до какой суммы?

Все залежить від ряду факторів:

1. Наскільки "невеликий" депозит? Для когось і мільйон невелика сума, а комусь і 1000 грн. важко заморозити на півроку-рік

2. Яким чином плануєте завести кошти? Якщо з власної картки в іншому банку яка вже в Монобанку використовувалась для поповнення - без проблем. Сеп з власного рахунку іншого банку - скоріш за все теж. Готівка - вже може викликати питання в залежності від суми. А якщо перерахування третьої особи, або ще й від продажу крипти - то напевне, що питаннь буде багато.

3. Як ви себе позиціонували при відкритті картки в Моно? Якщо як достатньо заможню людину, що має сталий "білий" дохід - без проблем, а якщо як безробітний, чи студент, чи молода сім'я що ледве кінці з кінцями зводить - то овже проблеми можуть виникати.

Фактори можна перераховувати ще, бо їх дійсно багато. Просто надайте собі відповіді хоча б на ці три та зробіть свій портрет в очах банку, на підставі того що ви самі про себе банку розповіли у анкеті та те що банк сам по вам зібрав за той час, що ви з ним співпрацюєте, і співставте цей портрет з тією сумою, що плануєте розмістити. Якщо ризиків не побачити - сміливо вперед. Якщо будуть сумніви - краще не ризикуйте. При цьому прийміть до уваги, що зазвичай банки достатньо лояльно підходять до операції відкриття депо. Просто вони не дуже полюбляють коли суми дуже великі, причому невідомо звідки надійшли до незаможньої людини. Все залежить від ряду факторів:1. Наскільки "невеликий" депозит? Для когось і мільйон невелика сума, а комусь і 1000 грн. важко заморозити на півроку-рік2. Яким чином плануєте завести кошти? Якщо з власної картки в іншому банку яка вже в Монобанку використовувалась для поповнення - без проблем. Сеп з власного рахунку іншого банку - скоріш за все теж. Готівка - вже може викликати питання в залежності від суми. А якщо перерахування третьої особи, або ще й від продажу крипти - то напевне, що питаннь буде багато.3. Як ви себе позиціонували при відкритті картки в Моно? Якщо як достатньо заможню людину, що має сталий "білий" дохід - без проблем, а якщо як безробітний, чи студент, чи молода сім'я що ледве кінці з кінцями зводить - то овже проблеми можуть виникати.Фактори можна перераховувати ще, бо їх дійсно багато. Просто надайте собі відповіді хоча б на ці три та зробіть свій портрет в очах банку, на підставі того що ви самі про себе банку розповіли у анкеті та те що банк сам по вам зібрав за той час, що ви з ним співпрацюєте, і співставте цей портрет з тією сумою, що плануєте розмістити. Якщо ризиків не побачити - сміливо вперед. Якщо будуть сумніви - краще не ризикуйте. При цьому прийміть до уваги, що зазвичай банки достатньо лояльно підходять до операції відкриття депо. Просто вони не дуже полюбляють коли суми дуже великі, причому невідомо звідки надійшли до незаможньої людини. Alien Повідомлень: 149 З нами з: 12.01.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 37 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 00:16 Alien написав: Все залежить від ряду факторів:

1. Наскільки "невеликий" депозит? Для когось і мільйон невелика сума, а комусь і 1000 грн. важко заморозити на півроку-рік

2. Яким чином плануєте завести кошти? Якщо з власної картки в іншому банку яка вже в Монобанку використовувалась для поповнення - без проблем. Сеп з власного рахунку іншого банку - скоріш за все теж. Готівка - вже може викликати питання в залежності від суми. А якщо перерахування третьої особи, або ще й від продажу крипти - то напевне, що питаннь буде багато.

3. Як ви себе позиціонували при відкритті картки в Моно? Якщо як достатньо заможню людину, що має сталий "білий" дохід - без проблем, а якщо як безробітний, чи студент, чи молода сім'я що ледве кінці з кінцями зводить - то овже проблеми можуть виникати.

Фактори можна перераховувати ще, бо їх дійсно багато. Просто надайте собі відповіді хоча б на ці три та зробіть свій портрет в очах банку, на підставі того що ви самі про себе банку розповіли у анкеті та те що банк сам по вам зібрав за той час, що ви з ним співпрацюєте, і співставте цей портрет з тією сумою, що плануєте розмістити. Якщо ризиків не побачити - сміливо вперед. Якщо будуть сумніви - краще не ризикуйте. При цьому прийміть до уваги, що зазвичай банки достатньо лояльно підходять до операції відкриття депо. Просто вони не дуже полюбляють коли суми дуже великі, причому невідомо звідки надійшли до незаможньої людини. Все залежить від ряду факторів:1. Наскільки "невеликий" депозит? Для когось і мільйон невелика сума, а комусь і 1000 грн. важко заморозити на півроку-рік2. Яким чином плануєте завести кошти? Якщо з власної картки в іншому банку яка вже в Монобанку використовувалась для поповнення - без проблем. Сеп з власного рахунку іншого банку - скоріш за все теж. Готівка - вже може викликати питання в залежності від суми. А якщо перерахування третьої особи, або ще й від продажу крипти - то напевне, що питаннь буде багато.3. Як ви себе позиціонували при відкритті картки в Моно? Якщо як достатньо заможню людину, що має сталий "білий" дохід - без проблем, а якщо як безробітний, чи студент, чи молода сім'я що ледве кінці з кінцями зводить - то овже проблеми можуть виникати.Фактори можна перераховувати ще, бо їх дійсно багато. Просто надайте собі відповіді хоча б на ці три та зробіть свій портрет в очах банку, на підставі того що ви самі про себе банку розповіли у анкеті та те що банк сам по вам зібрав за той час, що ви з ним співпрацюєте, і співставте цей портрет з тією сумою, що плануєте розмістити. Якщо ризиків не побачити - сміливо вперед. Якщо будуть сумніви - краще не ризикуйте. При цьому прийміть до уваги, що зазвичай банки достатньо лояльно підходять до операції відкриття депо. Просто вони не дуже полюбляють коли суми дуже великі, причому невідомо звідки надійшли до незаможньої людини.

1 думав десь 100тис.

2 якщо з приватовської та поповненням монобанківської потихеньку в терміналах до 5тис?

3 з білою зарплатнею проблема))) 1 думав десь 100тис.2 якщо з приватовської та поповненням монобанківської потихеньку в терміналах до 5тис?3 з білою зарплатнею проблема))) unicdima

Повідомлень: 510 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 00:19 unicdima написав: Alien написав: Все залежить від ряду факторів:

1. Наскільки "невеликий" депозит? Для когось і мільйон невелика сума, а комусь і 1000 грн. важко заморозити на півроку-рік

2. Яким чином плануєте завести кошти? Якщо з власної картки в іншому банку яка вже в Монобанку використовувалась для поповнення - без проблем. Сеп з власного рахунку іншого банку - скоріш за все теж. Готівка - вже може викликати питання в залежності від суми. А якщо перерахування третьої особи, або ще й від продажу крипти - то напевне, що питаннь буде багато.

3. Як ви себе позиціонували при відкритті картки в Моно? Якщо як достатньо заможню людину, що має сталий "білий" дохід - без проблем, а якщо як безробітний, чи студент, чи молода сім'я що ледве кінці з кінцями зводить - то овже проблеми можуть виникати.

Фактори можна перераховувати ще, бо їх дійсно багато. Просто надайте собі відповіді хоча б на ці три та зробіть свій портрет в очах банку, на підставі того що ви самі про себе банку розповіли у анкеті та те що банк сам по вам зібрав за той час, що ви з ним співпрацюєте, і співставте цей портрет з тією сумою, що плануєте розмістити. Якщо ризиків не побачити - сміливо вперед. Якщо будуть сумніви - краще не ризикуйте. При цьому прийміть до уваги, що зазвичай банки достатньо лояльно підходять до операції відкриття депо. Просто вони не дуже полюбляють коли суми дуже великі, причому невідомо звідки надійшли до незаможньої людини. Все залежить від ряду факторів:1. Наскільки "невеликий" депозит? Для когось і мільйон невелика сума, а комусь і 1000 грн. важко заморозити на півроку-рік2. Яким чином плануєте завести кошти? Якщо з власної картки в іншому банку яка вже в Монобанку використовувалась для поповнення - без проблем. Сеп з власного рахунку іншого банку - скоріш за все теж. Готівка - вже може викликати питання в залежності від суми. А якщо перерахування третьої особи, або ще й від продажу крипти - то напевне, що питаннь буде багато.3. Як ви себе позиціонували при відкритті картки в Моно? Якщо як достатньо заможню людину, що має сталий "білий" дохід - без проблем, а якщо як безробітний, чи студент, чи молода сім'я що ледве кінці з кінцями зводить - то овже проблеми можуть виникати.Фактори можна перераховувати ще, бо їх дійсно багато. Просто надайте собі відповіді хоча б на ці три та зробіть свій портрет в очах банку, на підставі того що ви самі про себе банку розповіли у анкеті та те що банк сам по вам зібрав за той час, що ви з ним співпрацюєте, і співставте цей портрет з тією сумою, що плануєте розмістити. Якщо ризиків не побачити - сміливо вперед. Якщо будуть сумніви - краще не ризикуйте. При цьому прийміть до уваги, що зазвичай банки достатньо лояльно підходять до операції відкриття депо. Просто вони не дуже полюбляють коли суми дуже великі, причому невідомо звідки надійшли до незаможньої людини.

1 думав десь 100тис.

2 якщо з приватовської та поповненням монобанківської потихеньку в терміналах до 5тис?

3 з білою зарплатнею проблема))) 1 думав десь 100тис.2 якщо з приватовської та поповненням монобанківської потихеньку в терміналах до 5тис?3 з білою зарплатнею проблема)))

З сумою в 100к не думають що можуть бути питання/проблеми. В минулому році готівкою через касу ТАС банка відкривав депозит на 600к, взагалі без жодних питань з боку банку. З сумою в 100к не думають що можуть бути питання/проблеми. В минулому році готівкою через касу ТАС банка відкривав депозит на 600к, взагалі без жодних питань з боку банку. Sain_повернувся Повідомлень: 945 З нами з: 13.10.14 Подякував: 133 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 00:44 Re: Monobank ура, книги Hack-Stock Повідомлень: 532 З нами з: 26.09.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 00:54 Re: Monobank Hack-Stock написав: ура, книги Трохи можна зтрусити пил з картки))

Ще може зацікавити "партнерка" :

"Купуй будь-які товари або послуги в Покупку частинами або Розстрочку від monobank й отримай 2% кешбеку". Якщо звичайно немає підводних каменів. Трохи можна зтрусити пил з картки))Ще може зацікавити "партнерка" :"Купуй будь-які товари або послуги в Покупку частинами або Розстрочку від monobank й отримай 2% кешбеку". Якщо звичайно немає підводних каменів. stryzhko Повідомлень: 1136 З нами з: 04.10.16 Подякував: 261 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 08:11 stryzhko написав: Hack-Stock написав: ура, книги Трохи можна зтрусити пил з картки))

Ще може зацікавити "партнерка" :

"Купуй будь-які товари або послуги в Покупку частинами або Розстрочку від monobank й отримай 2% кешбеку". Якщо звичайно немає підводних каменів. Трохи можна зтрусити пил з картки))Ще може зацікавити "партнерка" :"Купуй будь-які товари або послуги в Покупку частинами або Розстрочку від monobank й отримай 2% кешбеку". Якщо звичайно немає підводних каменів.

Где они в прошлом месяце были с этим предложением (((( Я две Покупки частями открыл. Где они в прошлом месяце были с этим предложением (((( Я две Покупки частями открыл. Искатель Повідомлень: 3783 З нами з: 22.02.16 Подякував: 562 раз. Подякували: 2029 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 08:30 Искатель написав: Где они в прошлом месяце были с этим предложением (((( Я две Покупки частями открыл. Где они в прошлом месяце были с этим предложением (((( Я две Покупки частями открыл.

у аллюсика были

у аллюсика были Hack-Stock Повідомлень: 532 З нами з: 26.09.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 09:08 Re: Monobank Если выбрать партнёрский Глуско 8% и авто 3% будет 11% или 8%? lel Повідомлень: 2593 З нами з: 10.12.13 Подякував: 985 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 09:11 lel, 11 Water Повідомлень: 1612 З нами з: 06.03.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 195 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 10:01 Re: Monobank unicdima написав: 1 думав десь 100тис.

2 якщо з приватовської та поповненням монобанківської потихеньку в терміналах до 5тис?

3 з білою зарплатнею проблема))) 1 думав десь 100тис.2 якщо з приватовської та поповненням монобанківської потихеньку в терміналах до 5тис?3 з білою зарплатнею проблема)))

За таких умов думаю проблем бути не повинно. Тільки про всяк випадок коли "потихеньку" вноситимите готівку, обов'язково авторизуйтесь карткою моні в терміналі. Тобто не вносьте по номеру картки, щоб у банку не виникло підозри, що кошти вносять треті особи За таких умов думаю проблем бути не повинно. Тільки про всяк випадок коли "потихеньку" вноситимите готівку, обов'язково авторизуйтесь карткою моні в терміналі. Тобто не вносьте по номеру картки, щоб у банку не виникло підозри, що кошти вносять треті особи Alien Повідомлень: 149 З нами з: 12.01.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1912191319141915> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: ingtrans v2k і 16 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор