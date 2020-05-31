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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:20
Не активен возврат депозита
Может кто-то с таким сталкивался? Депо закончился 31.05. Возврат, как обычно, на следующий день, 01.06. Обычно в час ночи или утром максимум, он уже доступен к снятию. А в этот раз продолжает висеть в открытых. В поддержке попал на какого-то.... Такое впечатление, что вообще бот: "ожидайте в течение дня, обращайтесь завтра!". Уверен, что он даже не пробовал разобраться
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:01
rollo
Нет, будет начислен размер максимального кешбека из двух доступных для этой транзакции.
Аналогично как было в прошлом месяце с Аптеками и Аптекой Доброго Дня, или Кино и Megogo у платиновых карт.
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:24
Re: Monobank
В факе написано, что кешбэк не суммируется, в приоритете партнерский кешбэк и процент у партнера всегда выше.
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