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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
29
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:20

Не активен возврат депозита

Может кто-то с таким сталкивался? Депо закончился 31.05. Возврат, как обычно, на следующий день, 01.06. Обычно в час ночи или утром максимум, он уже доступен к снятию. А в этот раз продолжает висеть в открытых. В поддержке попал на какого-то.... Такое впечатление, что вообще бот: "ожидайте в течение дня, обращайтесь завтра!". Уверен, что он даже не пробовал разобраться
AVF
 
Повідомлень: 235
З нами з: 23.11.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:32

  Water написав:lel, 11

Точно?
rollo
 
Повідомлень: 704
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:01

rollo
Нет, будет начислен размер максимального кешбека из двух доступных для этой транзакции.
Аналогично как было в прошлом месяце с Аптеками и Аптекой Доброго Дня, или Кино и Megogo у платиновых карт.
Rim
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Повідомлень: 6
З нами з: 21.03.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:24

Re: Monobank

В факе написано, что кешбэк не суммируется, в приоритете партнерский кешбэк и процент у партнера всегда выше.
Bosstone
 
Повідомлень: 1439
З нами з: 21.04.10
Подякував: 601 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:50

  rollo написав:
  Water написав:lel, 11

Точно?

Ні! Не сумуються
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 946
З нами з: 13.10.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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