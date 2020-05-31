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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:20
Может кто-то с таким сталкивался? Депо закончился 31.05. Возврат, как обычно, на следующий день, 01.06. Обычно в час ночи или утром максимум, он уже доступен к снятию. А в этот раз продолжает висеть в открытых. В поддержке попал на какого-то.... Такое впечатление, что вообще бот: "ожидайте в течение дня, обращайтесь завтра!". Уверен, что он даже не пробовал разобраться
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AVF
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Додано: Пон 01 чер, 2020 10:32
Water написав:lel
, 11
Точно?
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rollo
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:01
rollo
Нет, будет начислен размер максимального кешбека из двух доступных для этой транзакции.
Аналогично как было в прошлом месяце с Аптеками и Аптекой Доброго Дня, или Кино и Megogo у платиновых карт.
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Rim
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:24
В факе написано, что кешбэк не суммируется, в приоритете партнерский кешбэк и процент у партнера всегда выше.
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Bosstone
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:50
rollo написав: Water написав:lel
, 11
Точно?
Ні! Не сумуються
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Sain_повернувся
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:10
Bosstone написав:
В факе написано, что кешбэк не суммируется, в приоритете партнерский кешбэк и процент у партнера всегда выше.
всё верно, спрашивал у техподдержки, сказали, что в приоритете будет партнерский. То есть по глуско будет не более 8%. например, окко 3%.
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dnepryanik
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:27
Sain_повернувся написав: rollo написав: Water написав:lel
, 11
Точно?
Ні! Не сумуються
Сори, с Альфой попутал.
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Water
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