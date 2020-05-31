Додано: Пон 01 чер, 2020 15:04

Новый день - новое разоблачениеВ прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этомНаписал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось.Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку.И сегодня в новых категориях глуско уже есть ))Чудеса чудеса, небылицыКоллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперьКак обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.UPD: Хотя даже если по карточкам облом, 8% партнёрских да + топливо юа(с выбором расчёта на заправочной станции, а не переводом на карту) уже тема получше, прошлого месяца