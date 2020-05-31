|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:20
Не активен возврат депозита
Может кто-то с таким сталкивался? Депо закончился 31.05. Возврат, как обычно, на следующий день, 01.06. Обычно в час ночи или утром максимум, он уже доступен к снятию. А в этот раз продолжает висеть в открытых. В поддержке попал на какого-то.... Такое впечатление, что вообще бот: "ожидайте в течение дня, обращайтесь завтра!". Уверен, что он даже не пробовал разобраться
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:01
rollo
Нет, будет начислен размер максимального кешбека из двух доступных для этой транзакции.
Аналогично как было в прошлом месяце с Аптеками и Аптекой Доброго Дня, или Кино и Megogo у платиновых карт.
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:24
Re: Monobank
В факе написано, что кешбэк не суммируется, в приоритете партнерский кешбэк и процент у партнера всегда выше.
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:10
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:27
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:04
Re: Monobank
Новый день - новое разоблачение
В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом
Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось.
Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку.
И сегодня в новых категориях глуско уже есть ))
Чудеса чудеса, небылицы
Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь
Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.
UPD: Хотя даже если по карточкам облом, 8% партнёрских да + топливо юа(с выбором расчёта на заправочной станции, а не переводом на карту) уже тема получше, прошлого месяца
Жадность - порождает бедность
|