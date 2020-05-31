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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:20
Не активен возврат депозита
Может кто-то с таким сталкивался? Депо закончился 31.05. Возврат, как обычно, на следующий день, 01.06. Обычно в час ночи или утром максимум, он уже доступен к снятию. А в этот раз продолжает висеть в открытых. В поддержке попал на какого-то.... Такое впечатление, что вообще бот: "ожидайте в течение дня, обращайтесь завтра!". Уверен, что он даже не пробовал разобраться
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:01
rollo
Нет, будет начислен размер максимального кешбека из двух доступных для этой транзакции.
Аналогично как было в прошлом месяце с Аптеками и Аптекой Доброго Дня, или Кино и Megogo у платиновых карт.
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:24
Re: Monobank
В факе написано, что кешбэк не суммируется, в приоритете партнерский кешбэк и процент у партнера всегда выше.
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:10
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:27
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:04
Re: Monobank
Новый день - новое разоблачение
В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом
Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось.
Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку.
И сегодня в новых категориях глуско уже есть ))
Чудеса чудеса, небылицы
Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь
Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.
̶U̶P̶D̶:̶ ̶Х̶о̶т̶я̶ ̶д̶а̶ж̶е̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶п̶о̶ ̶к̶а̶р̶т̶о̶ч̶к̶а̶м̶ ̶о̶б̶л̶о̶м̶,̶ ̶8̶%̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶ё̶р̶с̶к̶и̶х̶ ̶д̶а̶ ̶+̶ ̶т̶о̶п̶л̶и̶в̶о̶ ̶ю̶а̶(̶с̶ ̶в̶ы̶б̶о̶р̶о̶м̶ ̶р̶а̶с̶ч̶ё̶т̶а̶ ̶н̶а̶ ̶з̶а̶п̶р̶а̶в̶о̶ч̶н̶о̶й̶ ̶с̶т̶а̶н̶ц̶и̶и̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶о̶м̶ ̶н̶а̶ ̶к̶а̶р̶т̶у̶)̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶т̶е̶м̶а̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶ш̶е̶,̶ ̶п̶р̶о̶ш̶л̶о̶г̶о̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶а̶ ̶8̶)̶
Востаннє редагувалось Igor3777 в Пон 01 чер, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Жадность - порождает бедность
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:32
Разъясните пожалуйста несведущему-как в топливо юа купить талоны с выбором расчёта на АЗС? У меня приложение предлагает только опции 1)налом через терминал Привата; 2)эпл пей; 3)пополнить личный счёт; 4)бизнес счёт.
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