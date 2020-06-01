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Monobank
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:54
DONALD написав: Igor3777 написав:
UPD: Хотя даже если по карточкам облом, 8% партнёрских да + топливо юа(с выбором расчёта на заправочной станции
, а не переводом на карту) уже тема получше, прошлого месяца
Разъясните пожалуйста несведущему-как в топливо юа купить талоны с выбором расчёта на АЗС? У меня приложение предлагает только опции 1)налом через терминал Привата; 2)эпл пей; 3)пополнить личный счёт; 4)бизнес счёт.
Да не оно, что то, зашёл в приложение нету такого уже, или и не было
Даже не знаю, до нового года я как то так покупал, но мож то не топливо юа было
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Igor3777
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:24
unicdima
без проблем открыл деп на 200к СЕП переводом с приват24.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 23:10
Igor3777 написав:
Новый день - новое разоблачение
В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом
Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось.
Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку.
И сегодня в новых категориях глуско уже есть ))
Чудеса чудеса, небылицы
Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь
Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.
̶U̶P̶D̶:̶ ̶Х̶о̶т̶я̶ ̶д̶а̶ж̶е̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶п̶о̶ ̶к̶а̶р̶т̶о̶ч̶к̶а̶м̶ ̶о̶б̶л̶о̶м̶,̶ ̶8̶%̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶ё̶р̶с̶к̶и̶х̶ ̶д̶а̶ ̶+̶ ̶т̶о̶п̶л̶и̶в̶о̶ ̶ю̶а̶(̶с̶ ̶в̶ы̶б̶о̶р̶о̶м̶ ̶р̶а̶с̶ч̶ё̶т̶а̶ ̶н̶а̶ ̶з̶а̶п̶р̶а̶в̶о̶ч̶н̶о̶й̶ ̶с̶т̶а̶н̶ц̶и̶и̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶о̶м̶ ̶н̶а̶ ̶к̶а̶р̶т̶у̶)̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶т̶е̶м̶а̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶ш̶е̶,̶ ̶п̶р̶о̶ш̶л̶о̶г̶о̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶а̶ ̶8̶)̶
В позапрошлом месяце тоже дважды не начислили сразу кешбэк на Глуско. Неделю не слезал с мони. В результате начислили.
Талоны на скидку спрашивайте на кассах Эпицентра. По правилам - один чек - один талон.
Но, если попадется хорошая тётя, то может и так дать. Талоны, в смысле.
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rollo
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Додано: Пон 01 чер, 2020 23:27
rollo написав: Igor3777 написав:
Новый день - новое разоблачение
В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом
Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось.
Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку.
И сегодня в новых категориях глуско уже есть ))
Чудеса чудеса, небылицы
Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь
Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.
̶U̶P̶D̶:̶ ̶Х̶о̶т̶я̶ ̶д̶а̶ж̶е̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶п̶о̶ ̶к̶а̶р̶т̶о̶ч̶к̶а̶м̶ ̶о̶б̶л̶о̶м̶,̶ ̶8̶%̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶ё̶р̶с̶к̶и̶х̶ ̶д̶а̶ ̶+̶ ̶т̶о̶п̶л̶и̶в̶о̶ ̶ю̶а̶(̶с̶ ̶в̶ы̶б̶о̶р̶о̶м̶ ̶р̶а̶с̶ч̶ё̶т̶а̶ ̶н̶а̶ ̶з̶а̶п̶р̶а̶в̶о̶ч̶н̶о̶й̶ ̶с̶т̶а̶н̶ц̶и̶и̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶о̶м̶ ̶н̶а̶ ̶к̶а̶р̶т̶у̶)̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶т̶е̶м̶а̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶ш̶е̶,̶ ̶п̶р̶о̶ш̶л̶о̶г̶о̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶а̶ ̶8̶)̶
В позапрошлом месяце тоже дважды не начислили сразу кешбэк на Глуско. Неделю не слезал с мони. В результате начислили.
Талоны на скидку спрашивайте на кассах Эпицентра. По правилам - один чек - один талон.
Но, если попадется хорошая тётя, то может и так дать. Талоны, в смысле.
Спасибо ))
Если не сложно, расскажите пожалуйста, каким образом "неделю не слазили с моно" что они вам в результате таки добавили глуско
Какие были ваши действия, что они предпринимали ?
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Igor3777
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