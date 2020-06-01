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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1913191419151916 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.1 5 73 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 4% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 7% 5 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 5% 4 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 44% 32 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 40% 29 Всього голосів : 73 Додано: Пон 01 чер, 2020 15:54 DONALD написав: Igor3777 написав: UPD: Хотя даже если по карточкам облом, 8% партнёрских да + топливо юа(с выбором расчёта на заправочной станции, а не переводом на карту) уже тема получше, прошлого месяца UPD: Хотя даже если по карточкам облом, 8% партнёрских да + топливо юа(, а не переводом на карту) уже тема получше, прошлого месяца

Разъясните пожалуйста несведущему-как в топливо юа купить талоны с выбором расчёта на АЗС? У меня приложение предлагает только опции 1)налом через терминал Привата; 2)эпл пей; 3)пополнить личный счёт; 4)бизнес счёт. Разъясните пожалуйста несведущему-как в топливо юа купить талоны с выбором расчёта на АЗС? У меня приложение предлагает только опции 1)налом через терминал Привата; 2)эпл пей; 3)пополнить личный счёт; 4)бизнес счёт.





Да не оно, что то, зашёл в приложение нету такого уже, или и не было

Даже не знаю, до нового года я как то так покупал, но мож то не топливо юа было Да не оно, что то, зашёл в приложение нету такого уже, или и не былоДаже не знаю, до нового года я как то так покупал, но мож то не топливо юа было Жадность - порождает бедность Igor3777 Повідомлень: 228 З нами з: 06.01.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 18:24 unicdima

без проблем открыл деп на 200к СЕП переводом с приват24. artem_1515 Повідомлень: 39 З нами з: 09.01.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 23:10 Igor3777 написав: Новый день - новое разоблачение



В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом

Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось.

Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку.

И сегодня в новых категориях глуско уже есть ))

Чудеса чудеса, небылицы



Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь



Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.



̶U̶P̶D̶:̶ ̶Х̶о̶т̶я̶ ̶д̶а̶ж̶е̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶п̶о̶ ̶к̶а̶р̶т̶о̶ч̶к̶а̶м̶ ̶о̶б̶л̶о̶м̶,̶ ̶8̶%̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶ё̶р̶с̶к̶и̶х̶ ̶д̶а̶ ̶+̶ ̶т̶о̶п̶л̶и̶в̶о̶ ̶ю̶а̶(̶с̶ ̶в̶ы̶б̶о̶р̶о̶м̶ ̶р̶а̶с̶ч̶ё̶т̶а̶ ̶н̶а̶ ̶з̶а̶п̶р̶а̶в̶о̶ч̶н̶о̶й̶ ̶с̶т̶а̶н̶ц̶и̶и̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶о̶м̶ ̶н̶а̶ ̶к̶а̶р̶т̶у̶)̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶т̶е̶м̶а̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶ш̶е̶,̶ ̶п̶р̶о̶ш̶л̶о̶г̶о̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶а̶ ̶8̶)̶ Новый день - новое разоблачениеВ прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этомНаписал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось.Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку.И сегодня в новых категориях глуско уже есть ))Чудеса чудеса, небылицыКоллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперьКак обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.̶U̶P̶D̶:̶ ̶Х̶о̶т̶я̶ ̶д̶а̶ж̶е̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶п̶о̶ ̶к̶а̶р̶т̶о̶ч̶к̶а̶м̶ ̶о̶б̶л̶о̶м̶,̶ ̶8̶%̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶ё̶р̶с̶к̶и̶х̶ ̶д̶а̶ ̶+̶ ̶т̶о̶п̶л̶и̶в̶о̶ ̶ю̶а̶(̶с̶ ̶в̶ы̶б̶о̶р̶о̶м̶ ̶р̶а̶с̶ч̶ё̶т̶а̶ ̶н̶а̶ ̶з̶а̶п̶р̶а̶в̶о̶ч̶н̶о̶й̶ ̶с̶т̶а̶н̶ц̶и̶и̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶о̶м̶ ̶н̶а̶ ̶к̶а̶р̶т̶у̶)̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶т̶е̶м̶а̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶ш̶е̶,̶ ̶п̶р̶о̶ш̶л̶о̶г̶о̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶а̶ ̶8̶)̶



В позапрошлом месяце тоже дважды не начислили сразу кешбэк на Глуско. Неделю не слезал с мони. В результате начислили.



Талоны на скидку спрашивайте на кассах Эпицентра. По правилам - один чек - один талон.

Но, если попадется хорошая тётя, то может и так дать. Талоны, в смысле. В позапрошлом месяце тоже дважды не начислили сразу кешбэк на Глуско. Неделю не слезал с мони. В результате начислили.Талоны на скидку спрашивайте на кассах Эпицентра. По правилам - один чек - один талон.Но, если попадется хорошая тётя, то может и так дать. Талоны, в смысле. rollo Повідомлень: 706 З нами з: 20.10.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 23:27 rollo написав: Igor3777 написав: Новый день - новое разоблачение



В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом

Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось.

Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку.

И сегодня в новых категориях глуско уже есть ))

Чудеса чудеса, небылицы



Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь



Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.



̶U̶P̶D̶:̶ ̶Х̶о̶т̶я̶ ̶д̶а̶ж̶е̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶п̶о̶ ̶к̶а̶р̶т̶о̶ч̶к̶а̶м̶ ̶о̶б̶л̶о̶м̶,̶ ̶8̶%̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶ё̶р̶с̶к̶и̶х̶ ̶д̶а̶ ̶+̶ ̶т̶о̶п̶л̶и̶в̶о̶ ̶ю̶а̶(̶с̶ ̶в̶ы̶б̶о̶р̶о̶м̶ ̶р̶а̶с̶ч̶ё̶т̶а̶ ̶н̶а̶ ̶з̶а̶п̶р̶а̶в̶о̶ч̶н̶о̶й̶ ̶с̶т̶а̶н̶ц̶и̶и̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶о̶м̶ ̶н̶а̶ ̶к̶а̶р̶т̶у̶)̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶т̶е̶м̶а̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶ш̶е̶,̶ ̶п̶р̶о̶ш̶л̶о̶г̶о̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶а̶ ̶8̶)̶ Новый день - новое разоблачениеВ прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этомНаписал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось.Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку.И сегодня в новых категориях глуско уже есть ))Чудеса чудеса, небылицыКоллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперьКак обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.̶U̶P̶D̶:̶ ̶Х̶о̶т̶я̶ ̶д̶а̶ж̶е̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶п̶о̶ ̶к̶а̶р̶т̶о̶ч̶к̶а̶м̶ ̶о̶б̶л̶о̶м̶,̶ ̶8̶%̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶ё̶р̶с̶к̶и̶х̶ ̶д̶а̶ ̶+̶ ̶т̶о̶п̶л̶и̶в̶о̶ ̶ю̶а̶(̶с̶ ̶в̶ы̶б̶о̶р̶о̶м̶ ̶р̶а̶с̶ч̶ё̶т̶а̶ ̶н̶а̶ ̶з̶а̶п̶р̶а̶в̶о̶ч̶н̶о̶й̶ ̶с̶т̶а̶н̶ц̶и̶и̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶о̶м̶ ̶н̶а̶ ̶к̶а̶р̶т̶у̶)̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶т̶е̶м̶а̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶ш̶е̶,̶ ̶п̶р̶о̶ш̶л̶о̶г̶о̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶а̶ ̶8̶)̶



В позапрошлом месяце тоже дважды не начислили сразу кешбэк на Глуско. Неделю не слезал с мони. В результате начислили.



Талоны на скидку спрашивайте на кассах Эпицентра. По правилам - один чек - один талон.

Но, если попадется хорошая тётя, то может и так дать. Талоны, в смысле. В позапрошлом месяце тоже дважды не начислили сразу кешбэк на Глуско. Неделю не слезал с мони. В результате начислили.Талоны на скидку спрашивайте на кассах Эпицентра. По правилам - один чек - один талон.Но, если попадется хорошая тётя, то может и так дать. Талоны, в смысле.



Спасибо ))



Если не сложно, расскажите пожалуйста, каким образом "неделю не слазили с моно" что они вам в результате таки добавили глуско Какие были ваши действия, что они предпринимали ? Спасибо ))Если не сложно, расскажите пожалуйста, каким образом "неделю не слазили с моно" что они вам в результате таки добавили глускоКакие были ваши действия, что они предпринимали ? Жадность - порождает бедность Igor3777 Повідомлень: 228 З нами з: 06.01.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1913191419151916 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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