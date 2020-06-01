Igor3777 написав:UPD: Хотя даже если по карточкам облом, 8% партнёрских да + топливо юа(с выбором расчёта на заправочной станции, а не переводом на карту) уже тема получше, прошлого месяца
Разъясните пожалуйста несведущему-как в топливо юа купить талоны с выбором расчёта на АЗС? У меня приложение предлагает только опции 1)налом через терминал Привата; 2)эпл пей; 3)пополнить личный счёт; 4)бизнес счёт.
Да не оно, что то, зашёл в приложение нету такого уже, или и не было Даже не знаю, до нового года я как то так покупал, но мож то не топливо юа было
В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось. Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку. И сегодня в новых категориях глуско уже есть )) Чудеса чудеса, небылицы
Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь
Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.
В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось. Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку. И сегодня в новых категориях глуско уже есть )) Чудеса чудеса, небылицы
Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь
Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.
Черговий антимонохайп https://ain.ua/2020/06/01/moshenniki-uk ... 2-000-grn/ є мутні моменти кодами, пристроями, анлоками. А загалом, цікаво спостерігати, як Горох спочатку публікує чергову "корисну пораду", а на наступний день з'являється стаття про чергову жертву, що не дотримувалася цих правил.