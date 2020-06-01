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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1913191419151916

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
29
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:54

  DONALD написав:
  Igor3777 написав:UPD: Хотя даже если по карточкам облом, 8% партнёрских да + топливо юа(с выбором расчёта на заправочной станции, а не переводом на карту) уже тема получше, прошлого месяца 8)

Разъясните пожалуйста несведущему-как в топливо юа купить талоны с выбором расчёта на АЗС? У меня приложение предлагает только опции 1)налом через терминал Привата; 2)эпл пей; 3)пополнить личный счёт; 4)бизнес счёт.



Да не оно, что то, зашёл в приложение нету такого уже, или и не было
Даже не знаю, до нового года я как то так покупал, но мож то не топливо юа было :mrgreen:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:24

unicdima
без проблем открыл деп на 200к СЕП переводом с приват24.
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:10

  Igor3777 написав:Новый день - новое разоблачение :lol:

В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом :mrgreen:
Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось.
Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку.
И сегодня в новых категориях глуско уже есть ))
Чудеса чудеса, небылицы :wink:

Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь :twisted:

Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.

̶U̶P̶D̶:̶ ̶Х̶о̶т̶я̶ ̶д̶а̶ж̶е̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶п̶о̶ ̶к̶а̶р̶т̶о̶ч̶к̶а̶м̶ ̶о̶б̶л̶о̶м̶,̶ ̶8̶%̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶ё̶р̶с̶к̶и̶х̶ ̶д̶а̶ ̶+̶ ̶т̶о̶п̶л̶и̶в̶о̶ ̶ю̶а̶(̶с̶ ̶в̶ы̶б̶о̶р̶о̶м̶ ̶р̶а̶с̶ч̶ё̶т̶а̶ ̶н̶а̶ ̶з̶а̶п̶р̶а̶в̶о̶ч̶н̶о̶й̶ ̶с̶т̶а̶н̶ц̶и̶и̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶о̶м̶ ̶н̶а̶ ̶к̶а̶р̶т̶у̶)̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶т̶е̶м̶а̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶ш̶е̶,̶ ̶п̶р̶о̶ш̶л̶о̶г̶о̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶а̶ ̶8̶)̶


В позапрошлом месяце тоже дважды не начислили сразу кешбэк на Глуско. Неделю не слезал с мони. В результате начислили.

Талоны на скидку спрашивайте на кассах Эпицентра. По правилам - один чек - один талон.
Но, если попадется хорошая тётя, то может и так дать. Талоны, в смысле.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:27

  rollo написав:
  Igor3777 написав:Новый день - новое разоблачение :lol:

В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом :mrgreen:
Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось.
Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку.
И сегодня в новых категориях глуско уже есть ))
Чудеса чудеса, небылицы :wink:

Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь :twisted:

Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.

̶U̶P̶D̶:̶ ̶Х̶о̶т̶я̶ ̶д̶а̶ж̶е̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶п̶о̶ ̶к̶а̶р̶т̶о̶ч̶к̶а̶м̶ ̶о̶б̶л̶о̶м̶,̶ ̶8̶%̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶ё̶р̶с̶к̶и̶х̶ ̶д̶а̶ ̶+̶ ̶т̶о̶п̶л̶и̶в̶о̶ ̶ю̶а̶(̶с̶ ̶в̶ы̶б̶о̶р̶о̶м̶ ̶р̶а̶с̶ч̶ё̶т̶а̶ ̶н̶а̶ ̶з̶а̶п̶р̶а̶в̶о̶ч̶н̶о̶й̶ ̶с̶т̶а̶н̶ц̶и̶и̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶о̶м̶ ̶н̶а̶ ̶к̶а̶р̶т̶у̶)̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶т̶е̶м̶а̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶ш̶е̶,̶ ̶п̶р̶о̶ш̶л̶о̶г̶о̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶а̶ ̶8̶)̶


В позапрошлом месяце тоже дважды не начислили сразу кешбэк на Глуско. Неделю не слезал с мони. В результате начислили.

Талоны на скидку спрашивайте на кассах Эпицентра. По правилам - один чек - один талон.
Но, если попадется хорошая тётя, то может и так дать. Талоны, в смысле.


Спасибо ))

Если не сложно, расскажите пожалуйста, каким образом "неделю не слазили с моно" что они вам в результате таки добавили глуско :mrgreen: Какие были ваши действия, что они предпринимали ?
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:30

Черговий антимонохайп https://ain.ua/2020/06/01/moshenniki-uk ... 2-000-grn/ є мутні моменти кодами, пристроями, анлоками. А загалом, цікаво спостерігати, як Горох спочатку публікує чергову "корисну пораду", а на наступний день з'являється стаття про чергову жертву, що не дотримувалася цих правил.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:13

  lel написав:Если выбрать партнёрский Глуско 8% и авто 3% будет 11% или 8%?

Будет 8
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:28

andreyiskra + если 8 мало, можно взять талончик в Эпике
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:44

  Igor3777 написав:Спасибо ))
Если не сложно, расскажите пожалуйста, каким образом "неделю не слазили с моно" что они вам в результате таки добавили глуско :mrgreen: Какие были ваши действия, что они предпринимали ?

Теребить поддержку каждый день. Но то таке.
А вот обращение с постом в мордокниге помогло реально. Сам Иванов занимался. :mrgreen:
rollo
 
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