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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1913191419151916

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
29
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:54

  DONALD написав:
  Igor3777 написав:UPD: Хотя даже если по карточкам облом, 8% партнёрских да + топливо юа(с выбором расчёта на заправочной станции, а не переводом на карту) уже тема получше, прошлого месяца 8)

Разъясните пожалуйста несведущему-как в топливо юа купить талоны с выбором расчёта на АЗС? У меня приложение предлагает только опции 1)налом через терминал Привата; 2)эпл пей; 3)пополнить личный счёт; 4)бизнес счёт.



Да не оно, что то, зашёл в приложение нету такого уже, или и не было
Даже не знаю, до нового года я как то так покупал, но мож то не топливо юа было :mrgreen:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:24

unicdima
без проблем открыл деп на 200к СЕП переводом с приват24.
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:10

  Igor3777 написав:Новый день - новое разоблачение :lol:

В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом :mrgreen:
Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось.
Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку.
И сегодня в новых категориях глуско уже есть ))
Чудеса чудеса, небылицы :wink:

Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь :twisted:

Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.

̶U̶P̶D̶:̶ ̶Х̶о̶т̶я̶ ̶д̶а̶ж̶е̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶п̶о̶ ̶к̶а̶р̶т̶о̶ч̶к̶а̶м̶ ̶о̶б̶л̶о̶м̶,̶ ̶8̶%̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶ё̶р̶с̶к̶и̶х̶ ̶д̶а̶ ̶+̶ ̶т̶о̶п̶л̶и̶в̶о̶ ̶ю̶а̶(̶с̶ ̶в̶ы̶б̶о̶р̶о̶м̶ ̶р̶а̶с̶ч̶ё̶т̶а̶ ̶н̶а̶ ̶з̶а̶п̶р̶а̶в̶о̶ч̶н̶о̶й̶ ̶с̶т̶а̶н̶ц̶и̶и̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶о̶м̶ ̶н̶а̶ ̶к̶а̶р̶т̶у̶)̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶т̶е̶м̶а̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶ш̶е̶,̶ ̶п̶р̶о̶ш̶л̶о̶г̶о̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶а̶ ̶8̶)̶


В позапрошлом месяце тоже дважды не начислили сразу кешбэк на Глуско. Неделю не слезал с мони. В результате начислили.

Талоны на скидку спрашивайте на кассах Эпицентра. По правилам - один чек - один талон.
Но, если попадется хорошая тётя, то может и так дать. Талоны, в смысле.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:27

  rollo написав:
  Igor3777 написав:Новый день - новое разоблачение :lol:

В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом :mrgreen:
Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось.
Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку.
И сегодня в новых категориях глуско уже есть ))
Чудеса чудеса, небылицы :wink:

Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь :twisted:

Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.

̶U̶P̶D̶:̶ ̶Х̶о̶т̶я̶ ̶д̶а̶ж̶е̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶п̶о̶ ̶к̶а̶р̶т̶о̶ч̶к̶а̶м̶ ̶о̶б̶л̶о̶м̶,̶ ̶8̶%̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶ё̶р̶с̶к̶и̶х̶ ̶д̶а̶ ̶+̶ ̶т̶о̶п̶л̶и̶в̶о̶ ̶ю̶а̶(̶с̶ ̶в̶ы̶б̶о̶р̶о̶м̶ ̶р̶а̶с̶ч̶ё̶т̶а̶ ̶н̶а̶ ̶з̶а̶п̶р̶а̶в̶о̶ч̶н̶о̶й̶ ̶с̶т̶а̶н̶ц̶и̶и̶,̶ ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶е̶р̶е̶в̶о̶д̶о̶м̶ ̶н̶а̶ ̶к̶а̶р̶т̶у̶)̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶т̶е̶м̶а̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶ш̶е̶,̶ ̶п̶р̶о̶ш̶л̶о̶г̶о̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶а̶ ̶8̶)̶


В позапрошлом месяце тоже дважды не начислили сразу кешбэк на Глуско. Неделю не слезал с мони. В результате начислили.

Талоны на скидку спрашивайте на кассах Эпицентра. По правилам - один чек - один талон.
Но, если попадется хорошая тётя, то может и так дать. Талоны, в смысле.


Спасибо ))

Если не сложно, расскажите пожалуйста, каким образом "неделю не слазили с моно" что они вам в результате таки добавили глуско :mrgreen: Какие были ваши действия, что они предпринимали ?
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:30

Черговий антимонохайп https://ain.ua/2020/06/01/moshenniki-uk ... 2-000-grn/ є мутні моменти кодами, пристроями, анлоками. А загалом, цікаво спостерігати, як Горох спочатку публікує чергову "корисну пораду", а на наступний день з'являється стаття про чергову жертву, що не дотримувалася цих правил.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:13

  lel написав:Если выбрать партнёрский Глуско 8% и авто 3% будет 11% или 8%?

Будет 8
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:28

andreyiskra + если 8 мало, можно взять талончик в Эпике
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:44

  Igor3777 написав:Спасибо ))
Если не сложно, расскажите пожалуйста, каким образом "неделю не слазили с моно" что они вам в результате таки добавили глуско :mrgreen: Какие были ваши действия, что они предпринимали ?

Теребить поддержку каждый день. Но то таке.
А вот обращение с постом в мордокниге помогло реально. Сам Иванов занимался. :mrgreen:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:24

  klug написав:Черговий антимонохайп https://ain.ua/2020/06/01/moshenniki-uk ... 2-000-grn/ є мутні моменти кодами, пристроями, анлоками. А загалом, цікаво спостерігати, як Горох спочатку публікує чергову "корисну пораду", а на наступний день з'являється стаття про чергову жертву, що не дотримувалася цих правил.

симка, вероятно, без пина, телефон, если установлены последние обновления, заблокирован. либо клиент сам начудил дел, либо через симку восстановили доступ к счету, в последнем случае приходит еще подтверждение на мыло.
"Жертва" сама допустила ляп в безопасности или сама накуралесила убытков и ищет крайнего в банке.
Son of Sun
 
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