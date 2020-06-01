Igor3777 написав:UPD: Хотя даже если по карточкам облом, 8% партнёрских да + топливо юа(с выбором расчёта на заправочной станции, а не переводом на карту) уже тема получше, прошлого месяца
Разъясните пожалуйста несведущему-как в топливо юа купить талоны с выбором расчёта на АЗС? У меня приложение предлагает только опции 1)налом через терминал Привата; 2)эпл пей; 3)пополнить личный счёт; 4)бизнес счёт.
Да не оно, что то, зашёл в приложение нету такого уже, или и не было Даже не знаю, до нового года я как то так покупал, но мож то не топливо юа было
В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось. Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку. И сегодня в новых категориях глуско уже есть )) Чудеса чудеса, небылицы
Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь
Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.
В прошлом месяце не дали мне кэшбека на глуско, я здесь писал об этом Написал в техподдержку, так как трат не было мне перезапустили категории, глуско не появилось. Категории я не какие не выбрал вообще, карту положил на полку. И сегодня в новых категориях глуско уже есть )) Чудеса чудеса, небылицы
Коллеги, теперь к вам вопрос, нужно же пересвинорылить монобанду и за прошлый месяц теперь
Как обстоят дела с карточками на скидку в эпицентрах в Киеве, подскажите пожалуйста, так как я в них бываю не часто, но за карточками бы заехал ?? Раньше здесь отписывались по поводу их наличия.
Черговий антимонохайп https://ain.ua/2020/06/01/moshenniki-uk ... 2-000-grn/ є мутні моменти кодами, пристроями, анлоками. А загалом, цікаво спостерігати, як Горох спочатку публікує чергову "корисну пораду", а на наступний день з'являється стаття про чергову жертву, що не дотримувалася цих правил.
Igor3777 написав:Спасибо )) Если не сложно, расскажите пожалуйста, каким образом "неделю не слазили с моно" что они вам в результате таки добавили глуско Какие были ваши действия, что они предпринимали ?
Теребить поддержку каждый день. Но то таке. А вот обращение с постом в мордокниге помогло реально. Сам Иванов занимался.
klug написав:Черговий антимонохайп https://ain.ua/2020/06/01/moshenniki-uk ... 2-000-grn/ є мутні моменти кодами, пристроями, анлоками. А загалом, цікаво спостерігати, як Горох спочатку публікує чергову "корисну пораду", а на наступний день з'являється стаття про чергову жертву, що не дотримувалася цих правил.
симка, вероятно, без пина, телефон, если установлены последние обновления, заблокирован. либо клиент сам начудил дел, либо через симку восстановили доступ к счету, в последнем случае приходит еще подтверждение на мыло. "Жертва" сама допустила ляп в безопасности или сама накуралесила убытков и ищет крайнего в банке.