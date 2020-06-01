klug написав:Черговий антимонохайп https://ain.ua/2020/06/01/moshenniki-uk ... 2-000-grn/ є мутні моменти кодами, пристроями, анлоками. А загалом, цікаво спостерігати, як Горох спочатку публікує чергову "корисну пораду", а на наступний день з'являється стаття про чергову жертву, що не дотримувалася цих правил.
симка, вероятно, без пина, телефон, если установлены последние обновления, заблокирован. либо клиент сам начудил дел, либо через симку восстановили доступ к счету, в последнем случае приходит еще подтверждение на мыло. "Жертва" сама допустила ляп в безопасности или сама накуралесила убытков и ищет крайнего в банке.
Котобанка стверджує, що застосунок на інший пристрій не встановлювався, а пін від картки правильно ввели з першого разу. Або пін там був 0000, або хтось з двох прибріхує.
или клиента "вели" когда можно украсть телефон. заодно могли и подсмотреть пин если пользовалась приложением. вероятность такого совпадения не велика но возможна. например чел сидит в кафе. полюбасу вытащит смарт и введет пин код для разблокировки. еще может и в приложуху зайти проверить состояние счета. так что глазастый все подсмотрит и стырив телефон получит доступ до счета запросто.