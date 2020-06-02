klug написав:Черговий антимонохайп https://ain.ua/2020/06/01/moshenniki-uk ... 2-000-grn/ є мутні моменти кодами, пристроями, анлоками. А загалом, цікаво спостерігати, як Горох спочатку публікує чергову "корисну пораду", а на наступний день з'являється стаття про чергову жертву, що не дотримувалася цих правил.
симка, вероятно, без пина, телефон, если установлены последние обновления, заблокирован. либо клиент сам начудил дел, либо через симку восстановили доступ к счету, в последнем случае приходит еще подтверждение на мыло. "Жертва" сама допустила ляп в безопасности или сама накуралесила убытков и ищет крайнего в банке.
Котобанка стверджує, що застосунок на інший пристрій не встановлювався, а пін від картки правильно ввели з першого разу. Або пін там був 0000, або хтось з двох прибріхує.
или клиента "вели" когда можно украсть телефон. заодно могли и подсмотреть пин если пользовалась приложением. вероятность такого совпадения не велика но возможна. например чел сидит в кафе. полюбасу вытащит смарт и введет пин код для разблокировки. еще может и в приложуху зайти проверить состояние счета. так что глазастый все подсмотрит и стырив телефон получит доступ до счета запросто.
mephala написав: заодно могли и подсмотреть пин если пользовалась приложением. вероятность такого совпадения не велика но возможна. например чел сидит в кафе. полюбасу вытащит смарт и введет пин код для разблокировки.
Напевно черговий хайп. Просто цікавить: А в огризках ПІН потрібно вводити цифровий? Чи ума не вистачає сканером користуватися, тим більше в громадських місцях? Горох писав, що взагалі 30% монокористувачів не ставлять паролі на смарти. Цікаво, а який відсоток вводять цифровий ПІН на вхід в додаток, якщо в наявності є Touch ID? Очевидно не менше.
mephala написав: заодно могли и подсмотреть пин если пользовалась приложением. вероятность такого совпадения не велика но возможна. например чел сидит в кафе. полюбасу вытащит смарт и введет пин код для разблокировки.
Напевно черговий хайп. Просто цікавить: А в огризках ПІН потрібно вводити цифровий? Чи ума не вистачає сканером користуватися, тим більше в громадських місцях? Горох писав, що взагалі 30% монокористувачів не ставлять паролі на смарти. Цікаво, а який відсоток вводять цифровий ПІН на вхід в додаток, якщо в наявності є Touch ID? Очевидно не менше.
У iPhone 11 (про який йдеться у статті) ніякого Touch ID немає, а Face ID через маску не працює.
klug написав:У iPhone 11 (про який йдеться у статті) ніякого Touch ID немає, а Face ID через маску не працює.
Если нет сканера, то тогда пароль надо. У меня всё через отпечаток, блокнот с пинами от 15 карт через отпечаток, симка на пароле (не 1111 или 0000), а также на контракте, без паспорта не поменять. Т.е. при краже чуваки тупо остановятся на разблокировке экрана, где тоже надо ввести пароль, если без отпечатка. з.ы. Айфон отстой За такую цену и без отпечатка.
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Ну допустим на СИМ-карту нет пароля. Но есть пароль или графический ключ на телефон + пин-код для входа в приложение Монобанка Как их так просто обойти? При смене устройства (украли телефон, и сим-курту переставили в другой) не имея в руках карты в приложение не попасть.
Так что либо какой-то оченнь нетривиальный ход существует, либо пострадавший чуток врет.
mephala написав: заодно могли и подсмотреть пин если пользовалась приложением. вероятность такого совпадения не велика но возможна. например чел сидит в кафе. полюбасу вытащит смарт и введет пин код для разблокировки.
Напевно черговий хайп. Просто цікавить: А в огризках ПІН потрібно вводити цифровий? Чи ума не вистачає сканером користуватися, тим більше в громадських місцях? Горох писав, що взагалі 30% монокористувачів не ставлять паролі на смарти. Цікаво, а який відсоток вводять цифровий ПІН на вхід в додаток, якщо в наявності є Touch ID? Очевидно не менше.
У iPhone 11 (про який йдеться у статті) ніякого Touch ID немає, а Face ID через маску не працює.
Як це не працює через маску? Все працює. Якщо людина не знає як налаштувати "варінти вигляду" в айфоні, то це лише її проблема
klug написав:У iPhone 11 (про який йдеться у статті) ніякого Touch ID немає, а Face ID через маску не працює.
Если нет сканера, то тогда пароль надо. У меня всё через отпечаток, блокнот с пинами от 15 карт через отпечаток, симка на пароле (не 1111 или 0000), а также на контракте, без паспорта не поменять. Т.е. при краже чуваки тупо остановятся на разблокировке экрана, где тоже надо ввести пароль, если без отпечатка. з.ы. Айфон отстой За такую цену и без отпечатка.
Якщо нема сканера - пароль не треба. Розпізнавання відбувається по обличчю, навіть якщо ви в масці, окулярах, шапці і т.д. айфон дозволяє налаштувати "варіанти вигляду" і це набагато секюрніше ніж відбиток пальця, який можна відтворити при незначних знаннях та затратах