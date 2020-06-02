Додано: Сер 03 чер, 2020 08:04

klug написав: У iPhone 11 (про який йдеться у статті) ніякого Touch ID немає, а Face ID через маску не працює. У iPhone 11 (про який йдеться у статті) ніякого Touch ID немає, а Face ID через маску не працює.

Если нет сканера, то тогда пароль надо. У меня всё через отпечаток, блокнот с пинами от 15 карт через отпечаток, симка на пароле (не 1111 или 0000), а также на контракте, без паспорта не поменять. Т.е. при краже чуваки тупо остановятся на разблокировке экрана, где тоже надо ввести пароль, если без отпечатка.з.ы. Айфон отстойЗа такую цену и без отпечатка.