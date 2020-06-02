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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:06
ramzes4 написав: justit написав:
При смене устройства (украли телефон, и сим-курту переставили в другой) не имея в руках карты в приложение не попасть.
Почему не попасть? Зачем карта в этом случае?
Разве приложение моно после ввода номера телефона не попросит ввод пин-кода? Который можно сбросить через смс на тот же номер телефона
не знаю як зараз, раніше якщо вхід відбувався з нового пристрою, необхідно було підтвердити вхід на сторму девайсі. Багато хто жалівся на це і потім змінили підтвердження на пароль з смс + лінк з емейла. Можливо зараз щось знову змінилось
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