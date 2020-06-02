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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
29
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:06

  ramzes4 написав:
  justit написав:При смене устройства (украли телефон, и сим-курту переставили в другой) не имея в руках карты в приложение не попасть.

Почему не попасть? Зачем карта в этом случае?
Разве приложение моно после ввода номера телефона не попросит ввод пин-кода? Который можно сбросить через смс на тот же номер телефона :)

не знаю як зараз, раніше якщо вхід відбувався з нового пристрою, необхідно було підтвердити вхід на сторму девайсі. Багато хто жалівся на це і потім змінили підтвердження на пароль з смс + лінк з емейла. Можливо зараз щось знову змінилось
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 951
З нами з: 13.10.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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