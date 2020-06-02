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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:06
ramzes4 написав: justit написав:
При смене устройства (украли телефон, и сим-курту переставили в другой) не имея в руках карты в приложение не попасть.
Почему не попасть? Зачем карта в этом случае?
Разве приложение моно после ввода номера телефона не попросит ввод пин-кода? Который можно сбросить через смс на тот же номер телефона
не знаю як зараз, раніше якщо вхід відбувався з нового пристрою, необхідно було підтвердити вхід на сторму девайсі. Багато хто жалівся на це і потім змінили підтвердження на пароль з смс + лінк з емейла. Можливо зараз щось знову змінилось
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Sain_повернувся
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:53
Прошу помощи, пытаюсь оплатить платеж по реквизитам на счет ФОП в приватбанке, у ФОПА нет ИНН с соответствующей отметкой в паспорт - может проводить операции без него. Сам приват говорит что вместо ЕГРПОУ можно вводить девять нулей, и внутри привата такие платежи проходят. С монобанка при указании счета IBAN и ЕГРПОУ девять нулей - возврат, неправильные реквизиты, в одном из разговоров с поддержкой посоветовали ввесть ЕГРПОУ приватбанка - тоже возврат, может кто сталкивался?
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kirill_yarovoi
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:55
kirill_yarovoi написав:
Прошу помощи, пытаюсь оплатить платеж по реквизитам на счет ФОП в приватбанке, у ФОПА нет ИНН с соответствующей отметкой в паспорт - может проводить операции без него. Сам приват говорит что вместо ЕГРПОУ можно вводить девять нулей, и внутри привата такие платежи проходят. С монобанка при указании счета IBAN и ЕГРПОУ девять нулей - возврат, неправильные реквизиты, в одном из разговоров с поддержкой посоветовали ввесть ЕГРПОУ приватбанка - тоже возврат, может кто сталкивался?
А шо сам ФОП грит про свои реквизиты?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:04
clientage
владелец фопа - родственник, при отправке нужны только ЕГРПОУ и IBAN, собственно не ясно как принимать оплаты если у фопа нет инн, из моно никакие оплаты получить неможет
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kirill_yarovoi
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:11
Sain_повернувся написав:
айфон дозволяє налаштувати "варіанти вигляду" і це набагато секюрніше
ніж відбиток пальця, який можна відтворити при незначних знаннях та затратах
А вот тут бы я поспорил. Почти в половине девайсов распознавашка морды-лица разблокирует телефон с обычного фото!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:19
kirill_yarovoi написав:clientage
владелец фопа - родственник, при отправке нужны только ЕГРПОУ и IBAN, собственно не ясно как принимать оплаты если у фопа нет инн, из моно никакие оплаты получить неможет
Значит, сэп таким клиентам недоступен. Видимо, пора обзавестить инн-ом.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:25
kirill_yarovoi написав:clientage
владелец фопа - родственник, при отправке нужны только ЕГРПОУ и IBAN, собственно не ясно как принимать оплаты если у фопа нет инн, из моно никакие оплаты получить неможет
Попробуйте отправить в Приват через транзитник, там в Назначении мона указать ФИО и серию-Номер-Паспорта
Ваащето #зеленелайно указывает у себя в П24 реквизиты для пополнения счетом по б/н, хай родыч поковыряется в Усі Послуги/Інфо/Мої реквiзити/Готівкою в інших українських банках
... делайте хоть что-нибудь!
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