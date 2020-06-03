RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1915191619171918

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
29
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:06

  ramzes4 написав:
  justit написав:При смене устройства (украли телефон, и сим-курту переставили в другой) не имея в руках карты в приложение не попасть.

Почему не попасть? Зачем карта в этом случае?
Разве приложение моно после ввода номера телефона не попросит ввод пин-кода? Который можно сбросить через смс на тот же номер телефона :)

не знаю як зараз, раніше якщо вхід відбувався з нового пристрою, необхідно було підтвердити вхід на сторму девайсі. Багато хто жалівся на це і потім змінили підтвердження на пароль з смс + лінк з емейла. Можливо зараз щось знову змінилось
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 952
З нами з: 13.10.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:53

Re: Monobank

Прошу помощи, пытаюсь оплатить платеж по реквизитам на счет ФОП в приватбанке, у ФОПА нет ИНН с соответствующей отметкой в паспорт - может проводить операции без него. Сам приват говорит что вместо ЕГРПОУ можно вводить девять нулей, и внутри привата такие платежи проходят. С монобанка при указании счета IBAN и ЕГРПОУ девять нулей - возврат, неправильные реквизиты, в одном из разговоров с поддержкой посоветовали ввесть ЕГРПОУ приватбанка - тоже возврат, может кто сталкивался?
kirill_yarovoi
 
Повідомлень: 19
З нами з: 25.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:55

  kirill_yarovoi написав:Прошу помощи, пытаюсь оплатить платеж по реквизитам на счет ФОП в приватбанке, у ФОПА нет ИНН с соответствующей отметкой в паспорт - может проводить операции без него. Сам приват говорит что вместо ЕГРПОУ можно вводить девять нулей, и внутри привата такие платежи проходят. С монобанка при указании счета IBAN и ЕГРПОУ девять нулей - возврат, неправильные реквизиты, в одном из разговоров с поддержкой посоветовали ввесть ЕГРПОУ приватбанка - тоже возврат, может кто сталкивался?

А шо сам ФОП грит про свои реквизиты?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31579
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2508 раз.
Подякували: 3677 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:04

clientage

владелец фопа - родственник, при отправке нужны только ЕГРПОУ и IBAN, собственно не ясно как принимать оплаты если у фопа нет инн, из моно никакие оплаты получить неможет
kirill_yarovoi
 
Повідомлень: 19
З нами з: 25.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:11

  Sain_повернувся написав:айфон дозволяє налаштувати "варіанти вигляду" і це набагато секюрніше ніж відбиток пальця, який можна відтворити при незначних знаннях та затратах

А вот тут бы я поспорил. Почти в половине девайсов распознавашка морды-лица разблокирует телефон с обычного фото! :lol:
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 532
З нами з: 15.02.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:19

  kirill_yarovoi написав:clientage

владелец фопа - родственник, при отправке нужны только ЕГРПОУ и IBAN, собственно не ясно как принимать оплаты если у фопа нет инн, из моно никакие оплаты получить неможет

Значит, сэп таким клиентам недоступен. Видимо, пора обзавестить инн-ом.
Bosstone
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 21.04.10
Подякував: 601 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:25

  kirill_yarovoi написав:clientage

владелец фопа - родственник, при отправке нужны только ЕГРПОУ и IBAN, собственно не ясно как принимать оплаты если у фопа нет инн, из моно никакие оплаты получить неможет

Попробуйте отправить в Приват через транзитник, там в Назначении мона указать ФИО и серию-Номер-Паспорта
Ваащето #зеленелайно указывает у себя в П24 реквизиты для пополнения счетом по б/н, хай родыч поковыряется в Усі Послуги/Інфо/Мої реквiзити/Готівкою в інших українських банках
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31579
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2508 раз.
Подякували: 3677 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:04

  Striker написав:
  Sain_повернувся написав:айфон дозволяє налаштувати "варіанти вигляду" і це набагато секюрніше ніж відбиток пальця, який можна відтворити при незначних знаннях та затратах

А вот тут бы я поспорил. Почти в половине девайсов распознавашка морды-лица разблокирует телефон с обычного фото! :lol:

це не про айфони, можете потестувати самі, або ж пошукати подібні тести на ютуб. Сенсор в айфонах обємний, а не площинний, якщо розмір чи округлість очного яблука, губ, носу відрізнятиметься хоч незначно - телефон не розблокується. Телефон відстежує навіть погляд, є опція яка забороняє розблокування якщо ви не подивитесь на сенсор
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 952
З нами з: 13.10.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1915191619171918
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Kalgan, melkh і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16908)
03.06.2020 23:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.