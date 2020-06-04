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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:13
ricardo
Автоцентр на столичном - на практике, да.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 21:14
ricardo написав:В кешбеці "Авто та АЗС"- СТО послуги входять?
Купите предохранитель на своей СТО и узнаете.
Размер имеет значение.
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