ricardo
Автоцентр на столичном - на практике, да.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:14
Re: Monobank
Купите предохранитель на своей СТО и узнаете.
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 06:28
Додано: П'ят 05 чер, 2020 06:30
Общался с горячей линией на тему: где теперь без комиссии пополнять карту наличными. Имелось в виду: "после того, как ТАС отпал".
Сказали буквально следующее:
А что это за терминалы АЛЛО? Это в магазинах АЛЛО какие-то стоят? Кто-нибудь пробовал ими воспользоваться, пополнял через них?
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