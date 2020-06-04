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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:13
ricardo
Автоцентр на столичном - на практике, да.
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Amid
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Додано: Чет 04 чер, 2020 21:14
ricardo написав:В кешбеці "Авто та АЗС"- СТО послуги входять?
Купите предохранитель на своей СТО и узнаете.
Размер имеет значение.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 06:28
ricardo написав:
В кешбеці "Авто та АЗС"- СТО послуги входять?
С вероятностью 99% - да. Но лучше что-то мелкое купить и проверить, исключения могут встретиться везде.
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Искатель
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 06:30
Общался с горячей линией на тему: где теперь без комиссии пополнять карту наличными. Имелось в виду: "после того, как ТАС отпал".
Сказали буквально следующее:
Ibox и терминалы АЛЛО без комиссии
А что это за терминалы АЛЛО? Это в магазинах АЛЛО какие-то стоят? Кто-нибудь пробовал ими воспользоваться, пополнял через них?
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Искатель
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:01
Искатель написав:
Общался с горячей линией на тему: где теперь без комиссии пополнять карту наличными. Имелось в виду: "после того, как ТАС отпал".
Сказали буквально следующее:
Ibox и терминалы АЛЛО без комиссии
А что это за терминалы АЛЛО? Это в магазинах АЛЛО какие-то стоят? Кто-нибудь пробовал ими воспользоваться, пополнял через них?
Я в Алло ща часто бываю).
Да, там стоят тумбы невысокие такие.
Не пробовал пополнять, просто видел эти тумбы.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:26
по суті, в АЛЛО ті ж самі айбокси, стилізовані під АЛЛО
такими користувався у Сільпо в Соф.Борщагівці за Львівським маєтком по Соборній
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stas_rst
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:10
Искатель написав: ricardo написав:
В кешбеці "Авто та АЗС"- СТО послуги входять?
С вероятностью 99% - да. Но лучше что-то мелкое купить и проверить, исключения могут встретиться везде.
многие СТО работет как ФОПы, с зачислением на карту привата... в таком случае скорее всего будет пролет
Кешбечные карты!
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omb
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