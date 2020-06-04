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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
29
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:13

ricardo
Автоцентр на столичном - на практике, да.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:14

Re: Monobank

ricardo написав:В кешбеці "Авто та АЗС"- СТО послуги входять?
Купите предохранитель на своей СТО и узнаете.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 06:28

  ricardo написав:В кешбеці "Авто та АЗС"- СТО послуги входять?

С вероятностью 99% - да. Но лучше что-то мелкое купить и проверить, исключения могут встретиться везде.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 06:30

Общался с горячей линией на тему: где теперь без комиссии пополнять карту наличными. Имелось в виду: "после того, как ТАС отпал".
Сказали буквально следующее:
Ibox и терминалы АЛЛО без комиссии

А что это за терминалы АЛЛО? Это в магазинах АЛЛО какие-то стоят? Кто-нибудь пробовал ими воспользоваться, пополнял через них?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:01

  Искатель написав:Общался с горячей линией на тему: где теперь без комиссии пополнять карту наличными. Имелось в виду: "после того, как ТАС отпал".
Сказали буквально следующее:
Ibox и терминалы АЛЛО без комиссии

А что это за терминалы АЛЛО? Это в магазинах АЛЛО какие-то стоят? Кто-нибудь пробовал ими воспользоваться, пополнял через них?

Я в Алло ща часто бываю).
Да, там стоят тумбы невысокие такие.
Не пробовал пополнять, просто видел эти тумбы.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:26

Re: Monobank

по суті, в АЛЛО ті ж самі айбокси, стилізовані під АЛЛО
такими користувався у Сільпо в Соф.Борщагівці за Львівським маєтком по Соборній
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:10

  Искатель написав:
  ricardo написав:В кешбеці "Авто та АЗС"- СТО послуги входять?

С вероятностью 99% - да. Но лучше что-то мелкое купить и проверить, исключения могут встретиться везде.
многие СТО работет как ФОПы, с зачислением на карту привата... в таком случае скорее всего будет пролет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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