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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
29
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:46

  Искатель написав:Общался с горячей линией на тему: где теперь без комиссии пополнять карту наличными. Имелось в виду: "после того, как ТАС отпал".
Сказали буквально следующее:
Ibox и терминалы АЛЛО без комиссии

А что это за терминалы АЛЛО? Это в магазинах АЛЛО какие-то стоят? Кто-нибудь пробовал ими воспользоваться, пополнял через них?


В Приват тумбы с компенсацией 0,5% в форме кеш-бека? Или уже не работает ?
Sergion
 
Повідомлень: 436
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:08

  Sergion написав:
В Приват тумбы с компенсацией 0,5% в форме кеш-бека? Или уже не работает ?

Да, при пополнении налом
Bosstone
 
Повідомлень: 1449
З нами з: 21.04.10
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:16

Re: Monobank

подскажите доллары налом пополение через кассу а-банка без комиссий?
vitaliian
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Повідомлень: 3638
З нами з: 06.04.16
Подякував: 825 раз.
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  #<1 ... 1917191819191920
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