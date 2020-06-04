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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:46
Искатель написав:
Общался с горячей линией на тему: где теперь без комиссии пополнять карту наличными. Имелось в виду: "после того, как ТАС отпал".
Сказали буквально следующее:
Ibox и терминалы АЛЛО без комиссии
А что это за терминалы АЛЛО? Это в магазинах АЛЛО какие-то стоят? Кто-нибудь пробовал ими воспользоваться, пополнял через них?
В Приват тумбы с компенсацией 0,5% в форме кеш-бека? Или уже не работает ?
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Sergion
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:08
Sergion написав:
В Приват тумбы с компенсацией 0,5% в форме кеш-бека? Или уже не работает ?
Да, при пополнении налом
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Bosstone
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:16
подскажите доллары налом пополение через кассу а-банка без комиссий?
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vitaliian
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:20
vitaliian написав:
подскажите доллары налом пополение через кассу а-банка без комиссий?
Да
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Bosstone
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:43
Bosstone написав: Sergion написав:
В Приват тумбы с компенсацией 0,5% в форме кеш-бека? Или уже не работает ?
Да, при пополнении налом
Я поповнював Зелену. Нічого не прийшло на кешбек.
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ricardo
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:09
ricardo написав:
Я поповнював Зелену. Нічого не прийшло на кешбек.
Монобанк не компенсирует комиссию за пополнение чужих карт
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Bosstone
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:18
Sergion написав: Искатель написав:
Общался с горячей линией на тему: где теперь без комиссии пополнять карту наличными. Имелось в виду: "после того, как ТАС отпал".
Сказали буквально следующее:
Ibox и терминалы АЛЛО без комиссии
А что это за терминалы АЛЛО? Это в магазинах АЛЛО какие-то стоят? Кто-нибудь пробовал ими воспользоваться, пополнял через них?
В Приват тумбы с компенсацией 0,5% в форме кеш-бека? Или уже не работает ?
От 1 тыс грн, покрывают и 0,5 % и + потом вывод кэбека. 0,6 дают фактически.
А если до 1 тыс не помню подробностей, но там что то менее чем 0,6 %.
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Igor3777
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