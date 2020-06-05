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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:02
proftpd66 написав:
Епицентр или МарлиМерлен какой MCC?
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Додано: Суб 06 чер, 2020 08:21
proftpd66 написав:
Епицентр или МарлиМерлен какой MCC?
по разному может быть,как настроят. viewtopic.php?p=4784104#p4784104
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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