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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1918191919201921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
29
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 08:02

  proftpd66 написав:Епицентр или МарлиМерлен какой MCC?

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ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 08:21

  proftpd66 написав:Епицентр или МарлиМерлен какой MCC?

по разному может быть,как настроят. viewtopic.php?p=4784104#p4784104
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:04

А де любителі "книг" харчуються у Моні?) P.S. Можна в приват.
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