Эпик 5200
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:21
по разному может быть,как настроят. viewtopic.php?p=4784104#p4784104
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 06 чер, 2020 14:45
Skiw
Додано: Суб 06 чер, 2020 17:03
Тема зарубіжної літератури спалена на гілці уже 100 разів - шукайте. Не має сенсу зайвий раз акцентувати на ній увагу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 06 чер, 2020 21:20
Дякую, теж люблю зарубіжну літературу, але там, судячи з коментів, людям з ширшими поглядами не той mcc випадає)
Додано: Нед 07 чер, 2020 16:27
Панове, при розбитті Банки дає виводити на Білу чи лише на Чорну (як кишмиш)?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 08 чер, 2020 01:20
Re: Monobank
Напомните, плиз, на банку проценты начисляются если на карточке минус?
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