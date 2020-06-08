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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1919192019211922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
29
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:18

Re: Monobank

Подскажите, в каких терминалах можно пополнить моно купюрой 1000 грн
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1748
З нами з: 12.02.08
Подякував: 87 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:33

Re: Monobank

Boundless написав:Подскажите, в каких терминалах можно пополнить моно купюрой 1000 грн
Приват
stryzhko
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 04.10.16
Подякував: 266 раз.
Подякували: 221 раз.
 
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  #<1 ... 1919192019211922
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