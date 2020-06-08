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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:18
Re: Monobank
Подскажите, в каких терминалах можно пополнить моно купюрой 1000 грн
.......
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:33
Re: Monobank
Приват
Додано: Пон 08 чер, 2020 21:14
Re: Monobank
Приват до 5000 грн? Что бы был кешбек, нужно пополнять без карты?
.......
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