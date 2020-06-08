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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:18
Подскажите, в каких терминалах можно пополнить моно купюрой 1000 грн
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Boundless
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Додано: Пон 08 чер, 2020 20:33
Boundless написав:Подскажите, в каких терминалах можно пополнить моно купюрой 1000 грн
Приват
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stryzhko
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Додано: Пон 08 чер, 2020 21:14
stryzhko написав:
Boundless написав:Подскажите, в каких терминалах можно пополнить моно купюрой 1000 грн
Приват
Приват до 5000 грн? Что бы был кешбек, нужно пополнять без карты?
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Boundless
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:16
Моня лежит ;(
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bmwitslife
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:24
Приплыли
Приложение висит. Транзакции не проходят. Подтверждение оплаты в интернет не приходит. Вышел из приложения. Зайти больше не даёт. СМС не приходит. Горячка ничем помочь не может. У них тоже всё висит. Лучшие практики Привата. Видимо у них такие лажи прописаны в ДНК. Махтулки.
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DONALD
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:31
DONALD написав:
Приплыли
Приложение висит. Транзакции не проходят. Подтверждение оплаты в интернет не приходит. Вышел из приложения. Зайти больше не даёт. СМС не приходит. Горячка ничем помочь не может. У них тоже всё висит. Лучшие практики Привата. Видимо у них такие лажи прописаны в ДНК. Махтулки.
Спробував - те саме
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:32
DONALD
Тю. Достать карту другого банка - не вариант?
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Vorlon
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:32
Boundless написав:Приват до 5000 грн?
Так.
Boundless написав:Что бы был кешбек, нужно пополнять без карты?
Можливо й були зміни й вже без різниці, рідко користуюся, та без авторизації точно кешбек нараховують.
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stryzhko
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Додано: Пон 08 чер, 2020 23:48
Vorlon написав:DONALD
Тю. Достать карту другого банка - не вариант?
на другой берег плыть надо)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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