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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1919192019211922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 73
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
29
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:18

Re: Monobank

Подскажите, в каких терминалах можно пополнить моно купюрой 1000 грн
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 12.02.08
Подякував: 87 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:33

Re: Monobank

Boundless написав:Подскажите, в каких терминалах можно пополнить моно купюрой 1000 грн
Приват
stryzhko
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 04.10.16
Подякував: 266 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:14

Re: Monobank

stryzhko написав:
Boundless написав:Подскажите, в каких терминалах можно пополнить моно купюрой 1000 грн
Приват
Приват до 5000 грн? Что бы был кешбек, нужно пополнять без карты?
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 12.02.08
Подякував: 87 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:16

Re: Monobank

Моня лежит ;(
bmwitslife
 
Повідомлень: 9
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:24

Приплыли :(
Приложение висит. Транзакции не проходят. Подтверждение оплаты в интернет не приходит. Вышел из приложения. Зайти больше не даёт. СМС не приходит. Горячка ничем помочь не может. У них тоже всё висит. Лучшие практики Привата. Видимо у них такие лажи прописаны в ДНК. Махтулки.
DONALD
 
Повідомлень: 128
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Подякував: 10 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:31

  DONALD написав:Приплыли :(
Приложение висит. Транзакции не проходят. Подтверждение оплаты в интернет не приходит. Вышел из приложения. Зайти больше не даёт. СМС не приходит. Горячка ничем помочь не может. У них тоже всё висит. Лучшие практики Привата. Видимо у них такие лажи прописаны в ДНК. Махтулки.

Спробував - те саме
Sain_повернувся
 
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Подякував: 133 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:32

DONALD
Тю. Достать карту другого банка - не вариант?
Vorlon
 
Повідомлень: 8384
З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:32

Re: Monobank

Boundless написав:Приват до 5000 грн?

Так.
Boundless написав:Что бы был кешбек, нужно пополнять без карты?

Можливо й були зміни й вже без різниці, рідко користуюся, та без авторизації точно кешбек нараховують.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 23:48

  Vorlon написав:DONALD
Тю. Достать карту другого банка - не вариант?

на другой берег плыть надо)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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