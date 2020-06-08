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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 01:04
Re: Monobank
Попустило монобанк, перевод прошел успешно.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Вів 09 чер, 2020 07:09
Re: Monobank
Ничего подобного. Авторизация + оплата с Уни проходит без допкомиссий и всё окешбечивается.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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