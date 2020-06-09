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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1920192119221923

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 74
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
30
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 01:04

Re: Monobank

Попустило монобанк, перевод прошел успешно.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 153
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 07:09

Re: Monobank

  Igor3777 написав:Суть в том, вроде бы, что бы после авторизации не заплатить с карты :!: :wink:
Ничего подобного. Авторизация + оплата с Уни проходит без допкомиссий и всё окешбечивается.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2027
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Подякував: 136 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:39

  Vorlon написав:DONALD
Тю. Достать карту другого банка - не вариант?

Когда сумма значимая и есть только на карте Мони, а перебросить на другую карту нельзя (ну или можно, но с большой комиссией)-точно не вариант.
DONALD
 
Повідомлень: 129
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:06

  DONALD написав:
  Vorlon написав:DONALD
Тю. Достать карту другого банка - не вариант?

Когда сумма значимая и есть только на карте Мони, а перебросить на другую карту нельзя (ну или можно, но с большой комиссией)-точно не вариант.

Тяните правильными сервисами на правильные карты :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1671
З нами з: 09.03.14
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