|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 01:04
Re: Monobank
Попустило монобанк, перевод прошел успешно.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Вів 09 чер, 2020 07:09
Re: Monobank
Ничего подобного. Авторизация + оплата с Уни проходит без допкомиссий и всё окешбечивается.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:39
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:06
Тяните правильными сервисами на правильные карты
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:41
Перекредитование кредитной карты другого банка. Что за услуга в Моно? А то звонили жене, а она, естественно, ничего не поняла
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:57
Re: Monobank
anikola13, раньше такое предлагали в их мобильном приложении и работало так:
с Чёрной карты списывали без комиссии сумму, равная задолженности на платёжной карте другого банка (сумму берут из бюро кредитных историй), и зачисляли на ту карту — там карта загашена, а здесь карта в минусе из-за типа торговой операции со всеми вытекающими.
А вот, что сейчас предлагают, то это надо тарифы читать и у них спрашивать
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:51
Зараз переглядають цей форум: jay2004, Koticoff, liliya_logical, vitaliy_berdinskikh і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|