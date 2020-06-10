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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 01:04
Попустило монобанк, перевод прошел успешно.
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акет
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Додано: Вів 09 чер, 2020 07:09
Ничего подобного. Авторизация + оплата с Уни проходит без допкомиссий и всё окешбечивается.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:39
Vorlon написав:DONALD
Тю. Достать карту другого банка - не вариант?
Когда сумма значимая и есть только на карте Мони, а перебросить на другую карту нельзя (ну или можно, но с большой комиссией)-точно не вариант.
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DONALD
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Додано: Сер 10 чер, 2020 10:41
Перекредитование кредитной карты другого банка. Что за услуга в Моно? А то звонили жене, а она, естественно, ничего не поняла
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anikola13
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Додано: Сер 10 чер, 2020 10:57
anikola13, раньше такое предлагали в их мобильном приложении и работало так:
с Чёрной карты списывали без комиссии сумму, равная задолженности на платёжной карте другого банка (сумму берут из бюро кредитных историй), и зачисляли на ту карту — там карта загашена, а здесь карта в минусе из-за типа торговой операции со всеми вытекающими.
А вот, что сейчас предлагают, то это надо тарифы читать и у них спрашивать
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Сер 10 чер, 2020 16:51
MASolomko написав:
и зачисляли на ту карту — там карта загашена
Номер карти на, якій числиться кредит вони не знають
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KVV
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:19
Друзі, підкажіть, за функціоналом Банка аналогічна копилці привату? Тобто просто депозит з капіталізацією та правом довкладання та можливістю дострокового розірвання,але тоді з втратою процентів? Чи можна все ж щось знімати без втрати процентів ?
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1finanсier
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:02
1finanсier написав:
Друзі, підкажіть, за функціоналом Банка аналогічна копилці привату? Тобто просто депозит з капіталізацією та правом довкладання та можливістю дострокового розірвання,але тоді з втратою процентів? Чи можна все ж щось знімати без втрати процентів ?
Нет, с копилкой там мало общего.
Досрочное расторжение без потери процентов.
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Bosstone
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:12
1finanсier написав:
Друзі, підкажіть, за функціоналом Банка аналогічна копилці привату? Тобто просто депозит з капіталізацією та правом довкладання та можливістю дострокового розірвання,але тоді з втратою процентів? Чи можна все ж щось знімати без втрати процентів ?
можно снимать хоть всю сумму сразу
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