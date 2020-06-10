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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 74
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
30
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:12

Re: Monobank

И банка пополняется только собственными средствами без комиссии.

  KVV написав:Номер карти на, якій числиться кредит вони не знають :wink:
Не все же сразу карты открывать :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:08

  посетитель написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, за функціоналом Банка аналогічна копилці привату? Тобто просто депозит з капіталізацією та правом довкладання та можливістю дострокового розірвання,але тоді з втратою процентів? Чи можна все ж щось знімати без втрати процентів ?
можно снимать хоть всю сумму сразу

тобто аналог рахунку "Ощадний" у ТАСі ? а який відсоток ?
якщо картка за наявні власні дає 10%, то які переваги Банки ?
Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:43

  stas_rst написав:
  посетитель написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, за функціоналом Банка аналогічна копилці привату? Тобто просто депозит з капіталізацією та правом довкладання та можливістю дострокового розірвання,але тоді з втратою процентів? Чи можна все ж щось знімати без втрати процентів ?
можно снимать хоть всю сумму сразу

тобто аналог рахунку "Ощадний" у ТАСі ? а який відсоток ?
якщо картка за наявні власні дає 10%, то які переваги Банки ?
Дякую

Немного не корректно ответил.Можно снимать ТОЛЬКО всю сумму сразу.В любое время.Начисляется 10%.Преимущества каждый решает для себя сам.Для меня лично особо из нет.Единственный вариант для себя выделил так это возможность убрать часть денег с карточки что б не путать с теми что можно тратить и те что запланированы на какие-то определенные цели.Ну и на банку проценты начисляются даже если по карте минус.
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 11 чер, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:46

  stas_rst написав:
  посетитель написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, за функціоналом Банка аналогічна копилці привату? Тобто просто депозит з капіталізацією та правом довкладання та можливістю дострокового розірвання,але тоді з втратою процентів? Чи можна все ж щось знімати без втрати процентів ?
можно снимать хоть всю сумму сразу

тобто аналог рахунку "Ощадний" у ТАСі ? а який відсоток ?
якщо картка за наявні власні дає 10%, то які переваги Банки ?
Дякую

10%, на відміну від ощадного - ніяких відлежок - хоч зразу знімай, зняти можна тільки всю суму (але можна зробити багато банок і розбивати за потреби), перевага в тому, що якщо є власні кошти, а треба зробити велику покупку - то можна власні кошти занести на банку, а покупка піде в кредитні - таким чином ви хоч і в мінусі а 10% все одно капає
chico
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:00

  chico написав:перевага в тому, що якщо є власні кошти, а треба зробити велику покупку - то можна власні кошти занести на банку, а покупка піде в кредитні - таким чином ви хоч і в мінусі а 10% все одно капає

Ну это сценарий только если у вас карт больше нет вообще.

Банка - хлам. Смысла - 0. Создана для финансово малограмотных людей.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:13

Re: Monobank

усім дякую за коментарі.
дійсно, 11% віртуалки в Конкорді - вигідніше. Рух між Моно і Конкорд - безкоміс.
Банка - так собі.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:15

Re: Monobank

ще момент - якщо кинути з Моно власних на УНІ Приват, то чи буде коміс і з чийого боку ? Не тестив раніше таких проводок. Виникла потреба терміново кинути для оплати.
Дякую.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:27

  stas_rst написав:ще момент - якщо кинути з Моно власних на УНІ Приват, то чи буде коміс і з чийого боку ? Не тестив раніше таких проводок. Виникла потреба терміново кинути для оплати.
Дякую.


Без коміссії (Моно- Уні Приват).
0,5% (КДВ Приват - Моно), але Моно покриє кешбеком 0,6% :!:
3 грн СЕП (Уні Приват - Моно).
Отримай бонус при оформленні карток:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:29

  stas_rst написав:ще момент - якщо кинути з Моно власних на УНІ Приват, то чи буде коміс і з чийого боку ? Не тестив раніше таких проводок. Виникла потреба терміново кинути для оплати.
Дякую.
нет
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:33

  Vorlon написав:
  chico написав:перевага в тому, що якщо є власні кошти, а треба зробити велику покупку - то можна власні кошти занести на банку, а покупка піде в кредитні - таким чином ви хоч і в мінусі а 10% все одно капає

Ну это сценарий только если у вас карт больше нет вообще.

Банка - хлам. Смысла - 0. Создана для финансово малограмотных людей.

Питання було, які переваги банки порівняно із триманням власних коштів. Тож моя відповідь стосувалась саме цього
chico
 
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