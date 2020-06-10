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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 08:12
И банка пополняется только собственными средствами без комиссии.
KVV написав:
Номер карти на, якій числиться кредит вони не знають
Не все же сразу карты открывать
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 11:08
посетитель написав: 1finanсier написав:
Друзі, підкажіть, за функціоналом Банка аналогічна копилці привату? Тобто просто депозит з капіталізацією та правом довкладання та можливістю дострокового розірвання,але тоді з втратою процентів? Чи можна все ж щось знімати без втрати процентів ?
можно снимать хоть всю сумму сразу
тобто аналог рахунку "Ощадний" у ТАСі ? а який відсоток ?
якщо картка за наявні власні дає 10%, то які переваги Банки ?
Дякую
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stas_rst
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Додано: Чет 11 чер, 2020 11:43
stas_rst написав: посетитель написав: 1finanсier написав:
Друзі, підкажіть, за функціоналом Банка аналогічна копилці привату? Тобто просто депозит з капіталізацією та правом довкладання та можливістю дострокового розірвання,але тоді з втратою процентів? Чи можна все ж щось знімати без втрати процентів ?
можно снимать хоть всю сумму сразу
тобто аналог рахунку "Ощадний" у ТАСі ? а який відсоток ?
якщо картка за наявні власні дає 10%, то які переваги Банки ?
Дякую
Немного не корректно ответил.Можно снимать ТОЛЬКО всю сумму сразу.В любое время.Начисляется 10%.Преимущества каждый решает для себя сам.Для меня лично особо из нет.Единственный вариант для себя выделил так это возможность убрать часть денег с карточки что б не путать с теми что можно тратить и те что запланированы на какие-то определенные цели.Ну и на банку проценты начисляются даже если по карте минус.
Востаннє редагувалось посетитель
в Чет 11 чер, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 11:46
stas_rst написав: посетитель написав: 1finanсier написав:
Друзі, підкажіть, за функціоналом Банка аналогічна копилці привату? Тобто просто депозит з капіталізацією та правом довкладання та можливістю дострокового розірвання,але тоді з втратою процентів? Чи можна все ж щось знімати без втрати процентів ?
можно снимать хоть всю сумму сразу
тобто аналог рахунку "Ощадний" у ТАСі ? а який відсоток ?
якщо картка за наявні власні дає 10%, то які переваги Банки ?
Дякую
10%, на відміну від ощадного - ніяких відлежок - хоч зразу знімай, зняти можна тільки всю суму (але можна зробити багато банок і розбивати за потреби), перевага в тому, що якщо є власні кошти, а треба зробити велику покупку - то можна власні кошти занести на банку, а покупка піде в кредитні - таким чином ви хоч і в мінусі а 10% все одно капає
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chico
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:00
chico написав:
перевага в тому, що якщо є власні кошти, а треба зробити велику покупку - то можна власні кошти занести на банку, а покупка піде в кредитні - таким чином ви хоч і в мінусі а 10% все одно капає
Ну это сценарий только если у вас карт больше нет вообще.
Банка - хлам. Смысла - 0. Создана для финансово малограмотных людей.
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Vorlon
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:13
усім дякую за коментарі.
дійсно, 11% віртуалки в Конкорді - вигідніше. Рух між Моно і Конкорд - безкоміс.
Банка - так собі.
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stas_rst
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:15
ще момент - якщо кинути з Моно власних на УНІ Приват, то чи буде коміс і з чийого боку ? Не тестив раніше таких проводок. Виникла потреба терміново кинути для оплати.
Дякую.
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stas_rst
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:27
stas_rst написав:
ще момент - якщо кинути з Моно власних на УНІ Приват, то чи буде коміс і з чийого боку ? Не тестив раніше таких проводок. Виникла потреба терміново кинути для оплати.
Дякую.
Без коміссії (Моно- Уні Приват).
0,5% (КДВ Приват - Моно), але Моно покриє кешбеком 0,6%
3 грн СЕП (Уні Приват - Моно).
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:29
stas_rst написав:
ще момент - якщо кинути з Моно власних на УНІ Приват, то чи буде коміс і з чийого боку ? Не тестив раніше таких проводок. Виникла потреба терміново кинути для оплати.
Дякую.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:33
Vorlon написав: chico написав:
перевага в тому, що якщо є власні кошти, а треба зробити велику покупку - то можна власні кошти занести на банку, а покупка піде в кредитні - таким чином ви хоч і в мінусі а 10% все одно капає
Ну это сценарий только если у вас карт больше нет вообще.
Банка - хлам. Смысла - 0. Создана для финансово малограмотных людей.
Питання було, які переваги банки порівняно із триманням власних коштів. Тож моя відповідь стосувалась саме цього
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chico
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