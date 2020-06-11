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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 74
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
30
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:36

  jay2004 написав:
  stas_rst написав:ще момент - якщо кинути з Моно власних на УНІ Приват, то чи буде коміс і з чийого боку ? Не тестив раніше таких проводок. Виникла потреба терміново кинути для оплати.
Дякую.


Без коміссії (Моно- Уні Приват).
0,5% (КДВ Приват - Моно), але Моно покриє кешбеком 0,6% :!:
3 грн СЕП (Уні Приват - Моно).

Моно повертає кешбек при поповненні через тумбу. Хіба при переказі з КДВ на Моно виплачується кешбек? Наскільки мені відомо - ні
chico
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:37

  jay2004 написав:
0,5% (КДВ Приват - Моно), але Моно покриє кешбеком 0,6% :!:

А точно возвращает кешбеком?Про наличку через терминал привата вкурсе, а про то что с КДВ впервые слышу поэтому и переспрашиваю.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:51

  stas_rst написав:усім дякую за коментарі.
дійсно, 11% віртуалки в Конкорді - вигідніше. Рух між Моно і Конкорд - безкоміс.
Банка - так собі.
посмотрел тарифы конкорда, там же 10%.Или я не туда смотрел?
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:02

  посетитель написав:
  stas_rst написав:усім дякую за коментарі.
дійсно, 11% віртуалки в Конкорді - вигідніше. Рух між Моно і Конкорд - безкоміс.
Банка - так собі.
посмотрел тарифы конкорда, там же 10%.Или я не туда смотрел?

значить уже -1% ... було 11 по грн і 3 юсд
Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:21

  chico написав:
  jay2004 написав:
  stas_rst написав:ще момент - якщо кинути з Моно власних на УНІ Приват, то чи буде коміс і з чийого боку ? Не тестив раніше таких проводок. Виникла потреба терміново кинути для оплати.
Дякую.


Без коміссії (Моно- Уні Приват).
0,5% (КДВ Приват - Моно), але Моно покриє кешбеком 0,6% :!:
3 грн СЕП (Уні Приват - Моно).

Моно повертає кешбек при поповненні через тумбу. Хіба при переказі з КДВ на Моно виплачується кешбек? Наскільки мені відомо - ні


Якщо заганяєш на депо Моно (з КДВ) - точно є кешбек.

В Моно, при поповненні, зразу пише чи буде компенсація...
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    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:34

  jay2004 написав:
Якщо заганяєш на депо Моно (з КДВ) - точно є кешбек.

В Моно, при поповненні, зразу пише чи буде компенсація...

Только при открытии и пополнении депозитов сроком от 4 до 12 месяцев.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:50

  Bosstone написав:
  jay2004 написав:
Якщо заганяєш на депо Моно (з КДВ) - точно є кешбек.

В Моно, при поповненні, зразу пише чи буде компенсація...

Только при открытии и пополнении депозитов сроком от 4 до 12 месяцев.


Можливо, бо в мене всі полустовбики - річні...
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:33

  stas_rst написав:
  посетитель написав:
  stas_rst написав:усім дякую за коментарі.
дійсно, 11% віртуалки в Конкорді - вигідніше. Рух між Моно і Конкорд - безкоміс.
Банка - так собі.
посмотрел тарифы конкорда, там же 10%.Или я не туда смотрел?

значить уже -1% ... було 11 по грн і 3 юсд
Дякую

Уже давно 10%. Да, было 11%. Все мы были молодыми. Когда-то :)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 07:18

  Vorlon написав:
  chico написав:перевага в тому, що якщо є власні кошти, а треба зробити велику покупку - то можна власні кошти занести на банку, а покупка піде в кредитні - таким чином ви хоч і в мінусі а 10% все одно капає

Ну это сценарий только если у вас карт больше нет вообще.

Банка - хлам. Смысла - 0. Создана для финансово малограмотных людей.


почему хлам? оно ж смотря с чем сравнивать
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