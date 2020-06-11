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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 12:36
jay2004 написав: stas_rst написав:
ще момент - якщо кинути з Моно власних на УНІ Приват, то чи буде коміс і з чийого боку ? Не тестив раніше таких проводок. Виникла потреба терміново кинути для оплати.
Дякую.
Без коміссії (Моно- Уні Приват).
0,5% (КДВ Приват - Моно), але Моно покриє кешбеком 0,6%
3 грн СЕП (Уні Приват - Моно).
Моно повертає кешбек при поповненні через тумбу. Хіба при переказі з КДВ на Моно виплачується кешбек? Наскільки мені відомо - ні
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:37
jay2004 написав:
0,5% (КДВ Приват - Моно), але Моно покриє кешбеком 0,6%
А точно возвращает кешбеком?Про наличку через терминал привата вкурсе, а про то что с КДВ впервые слышу поэтому и переспрашиваю.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:51
stas_rst написав:
усім дякую за коментарі.
дійсно, 11% віртуалки в Конкорді - вигідніше. Рух між Моно і Конкорд - безкоміс.
Банка - так собі.
посмотрел тарифы конкорда, там же 10%.Или я не туда смотрел?
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:02
посетитель написав: stas_rst написав:
усім дякую за коментарі.
дійсно, 11% віртуалки в Конкорді - вигідніше. Рух між Моно і Конкорд - безкоміс.
Банка - так собі.
посмотрел тарифы конкорда, там же 10%.Или я не туда смотрел?
значить уже -1% ... було 11 по грн і 3 юсд
Дякую
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:21
chico написав: jay2004 написав: stas_rst написав:
ще момент - якщо кинути з Моно власних на УНІ Приват, то чи буде коміс і з чийого боку ? Не тестив раніше таких проводок. Виникла потреба терміново кинути для оплати.
Дякую.
Без коміссії (Моно- Уні Приват).
0,5% (КДВ Приват - Моно), але Моно покриє кешбеком 0,6%
3 грн СЕП (Уні Приват - Моно).
Моно повертає кешбек при поповненні через тумбу. Хіба при переказі з КДВ на Моно виплачується кешбек? Наскільки мені відомо - ні
Якщо заганяєш на депо Моно (з КДВ) - точно є кешбек.
В Моно, при поповненні, зразу пише чи буде компенсація...
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:34
jay2004 написав:
Якщо заганяєш на депо Моно (з КДВ) - точно є кешбек.
В Моно, при поповненні, зразу пише чи буде компенсація...
Только при открытии и пополнении депозитов сроком от 4 до 12 месяцев.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 14:50
Bosstone написав: jay2004 написав:
Якщо заганяєш на депо Моно (з КДВ) - точно є кешбек.
В Моно, при поповненні, зразу пише чи буде компенсація...
Только при открытии и пополнении депозитов сроком от 4 до 12 месяцев.
Можливо, бо в мене всі полустовбики - річні...
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
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А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
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Додано: Чет 11 чер, 2020 18:33
stas_rst написав: посетитель написав: stas_rst написав:
усім дякую за коментарі.
дійсно, 11% віртуалки в Конкорді - вигідніше. Рух між Моно і Конкорд - безкоміс.
Банка - так собі.
посмотрел тарифы конкорда, там же 10%.Или я не туда смотрел?
значить уже -1% ... було 11 по грн і 3 юсд
Дякую
Уже давно 10%. Да, было 11%. Все мы были молодыми. Когда-то
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 07:18
Vorlon написав: chico написав:
перевага в тому, що якщо є власні кошти, а треба зробити велику покупку - то можна власні кошти занести на банку, а покупка піде в кредитні - таким чином ви хоч і в мінусі а 10% все одно капає
Ну это сценарий только если у вас карт больше нет вообще.
Банка - хлам. Смысла - 0. Создана для финансово малограмотных людей.
почему хлам? оно ж смотря с чем сравнивать
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