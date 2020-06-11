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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 75
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
30
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:20

Re: Monobank

ukrprom2014, только сейчас узнали? Там с самого запуска этого ресурса были подключены Приват и моно. )
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:23

  MASolomko написав:ukrprom2014, только сейчас узнали? Там с самого запуска этого ресурса были подключены Приват и моно. )


Это для того, что бы лишний раз свои рефки засветить...

Пи.Ся. Вангую, ждёт временная баня, как Повернутого Квестора).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:25

  MASolomko написав:ukrprom2014, только сейчас узнали? Там с самого запуска этого ресурса были подключены Приват и моно. )

Да, только сегодня прилетело сообщение в приложуху.
Оказалось что там еще и А-Банк имеется :)
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ukrprom2014
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