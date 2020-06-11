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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:20
Re: Monobank
ukrprom2014, только сейчас узнали? Там с самого запуска этого ресурса были подключены Приват и моно. )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:23
Это для того, что бы лишний раз свои рефки засветить...
Пи.Ся. Вангую, ждёт временная баня, как Повернутого Квестора).
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:25
Да, только сегодня прилетело сообщение в приложуху.
Оказалось что там еще и А-Банк имеется
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