|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:20
ukrprom2014, только сейчас узнали? Там с самого запуска этого ресурса были подключены Приват и моно. )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2040
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:23
MASolomko написав:
ukrprom2014, только сейчас узнали? Там с самого запуска этого ресурса были подключены Приват и моно. )
Это для того, что бы лишний раз свои рефки засветить...
Пи.Ся. Вангую, ждёт временная баня, как Повернутого Квестора).
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2295
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:25
MASolomko написав:
ukrprom2014, только сейчас узнали? Там с самого запуска этого ресурса были подключены Приват и моно. )
Да, только сегодня прилетело сообщение в приложуху.
Оказалось что там еще и А-Банк имеется
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1702
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:06
ukrprom2014 а-банк там тоже очень давно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1383
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 чер, 2020 01:22
ukrprom2014 написав:
monobank підключено до сервісу check.gov.ua це означає, що вам більше не потрібно носити паперові квитанції про оплату послуг працівникам державних установ або у будь-яких інших ситуаціях
Як це працює
Оплачуєте послугу через додаток monobank (можна просто у присутності працівника держустанови).
Натискаєте на потрібну операцію у виписці.
Повідомляєте номер квитанції (у деталях транзакції є 16-значний номер квитанції, який копіюється під час довгого натискання)
Працівник перевіряє квитанцію на check.gov.ua
В государственной нотариальной конторе посылают на*** и с моно и с check.gov.ua
Те кто это придумал лохи. В нашей стране мало придумать, надо заставить принять придуманное - в работу, всем вся и везде, и желательно из-под палки. Тогда конечно будет работать. А так это все баловство и курячий смех. Нажаль.
P.s. Жалобы которые они просят присылать если эта тема не работает - до дупы, потому что по ним нет ответа. Замкнутый и тупой круг. Как впрочем и это министерство диджитализации, скорее дeбилизации.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 663
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|