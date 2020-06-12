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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1924192519261927>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:20

Re: Monobank

ukrprom2014, только сейчас узнали? Там с самого запуска этого ресурса были подключены Приват и моно. )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:23

  MASolomko написав:ukrprom2014, только сейчас узнали? Там с самого запуска этого ресурса были подключены Приват и моно. )


Это для того, что бы лишний раз свои рефки засветить...

Пи.Ся. Вангую, ждёт временная баня, как Повернутого Квестора).
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:25

  MASolomko написав:ukrprom2014, только сейчас узнали? Там с самого запуска этого ресурса были подключены Приват и моно. )

Да, только сегодня прилетело сообщение в приложуху.
Оказалось что там еще и А-Банк имеется :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:06

ukrprom2014 а-банк там тоже очень давно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 01:22

  ukrprom2014 написав:monobank підключено до сервісу check.gov.ua це означає, що вам більше не потрібно носити паперові квитанції про оплату послуг працівникам державних установ або у будь-яких інших ситуаціях
Як це працює
Оплачуєте послугу через додаток monobank (можна просто у присутності працівника держустанови).
Натискаєте на потрібну операцію у виписці.
Повідомляєте номер квитанції (у деталях транзакції є 16-значний номер квитанції, який копіюється під час довгого натискання)
Працівник перевіряє квитанцію на check.gov.ua

В государственной нотариальной конторе посылают на*** и с моно и с check.gov.ua
Те кто это придумал лохи. В нашей стране мало придумать, надо заставить принять придуманное - в работу, всем вся и везде, и желательно из-под палки. Тогда конечно будет работать. А так это все баловство и курячий смех. Нажаль.
P.s. Жалобы которые они просят присылать если эта тема не работает - до дупы, потому что по ним нет ответа. Замкнутый и тупой круг. Как впрочем и это министерство диджитализации, скорее дeбилизации.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:13

Подскажите, как сейчас использовать карту для овернайт депозита? (До восстребования)

1) п2п максимум 60к в месяц? Максимум можно только 60к?

2) сеп может идти 1-3 дня и ещё день засчитыватся в банке получателя?

Сеп 1-4дня - это фигня.


Таким образом Максимум 60к для овернайт?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:19

Re: Monobank

  proftpd66 написав:1) п2п максимум 60к в месяц? Максимум можно только 60к?

2) сеп может идти 1-3 дня и ещё день засчитыватся в банке получателя?

1) Не знаю какой максимум, но на прошлой неделе прогнал больше 100к без вопросов. Один раз в прошлом году было, что вопросы задавали, но тогда больше 200к было за короткий промежуток времени.
2) Зависит откуда. С ПБ приходит утром следующего рабочего дня, из А-Банка - в тот же рабочий день.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:42

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:1) п2п максимум 60к в месяц? Максимум можно только 60к?

2) сеп может идти 1-3 дня и ещё день засчитыватся в банке получателя?

1) Не знаю какой максимум, но на прошлой неделе прогнал больше 100к без вопросов. Один раз в прошлом году было, что вопросы задавали, но тогда больше 200к было за короткий промежуток времени.
2) Зависит откуда. С ПБ приходит утром следующего рабочего дня, из А-Банка - в тот же рабочий день.



Была инфа что п2п можно только 60к в месяц . Нельзя было депозит на другую карту перечислить , если больше 60к.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:51

Re: Monobank

  proftpd66 написав:Была инфа что п2п можно только 60к в месяц .

Не знаю, какая была инфа, но на практике, как я написал, на прошлой неделе провел более 100к. Максимальная сумма одной транзакции была 30к.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:03

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:Была инфа что п2п можно только 60к в месяц .

Не знаю, какая была инфа, но на практике, как я написал, на прошлой неделе провел более 100к. Максимальная сумма одной транзакции была 30к.


На какой банк провелось? Газ по 14999 пускает
. Как-то странно . 45 удалось пополнить газ по п2п
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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