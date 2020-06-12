Додано: Суб 13 чер, 2020 01:22

ukrprom2014 написав: monobank підключено до сервісу check.gov.ua це означає, що вам більше не потрібно носити паперові квитанції про оплату послуг працівникам державних установ або у будь-яких інших ситуаціях

Як це працює

Оплачуєте послугу через додаток monobank (можна просто у присутності працівника держустанови).

Натискаєте на потрібну операцію у виписці.

Повідомляєте номер квитанції (у деталях транзакції є 16-значний номер квитанції, який копіюється під час довгого натискання)

Працівник перевіряє квитанцію на check.gov.ua monobank підключено до сервісу check.gov.ua це означає, що вам більше не потрібно носити паперові квитанції про оплату послуг працівникам державних установ або у будь-яких інших ситуаціяхЯк це працюєОплачуєте послугу через додаток monobank (можна просто у присутності працівника держустанови).Натискаєте на потрібну операцію у виписці.Повідомляєте номер квитанції (у деталях транзакції є 16-значний номер квитанції, який копіюється під час довгого натискання)Працівник перевіряє квитанцію на check.gov.ua

В государственной нотариальной конторе посылают на*** и с моно и с check.gov.uaТе кто это придумал лохи. В нашей стране мало придумать, надо заставить принять придуманное - в работу, всем вся и везде, и желательно из-под палки. Тогда конечно будет работать. А так это все баловство и курячий смех. Нажаль.P.s. Жалобы которые они просят присылать если эта тема не работает - до дупы, потому что по ним нет ответа. Замкнутый и тупой круг. Как впрочем и это министерство диджитализации, скорее дeбилизации.