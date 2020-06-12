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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:20
Re: Monobank
ukrprom2014, только сейчас узнали? Там с самого запуска этого ресурса были подключены Приват и моно. )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:23
Это для того, что бы лишний раз свои рефки засветить...
Пи.Ся. Вангую, ждёт временная баня, как Повернутого Квестора).
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:25
Да, только сегодня прилетело сообщение в приложуху.
Оказалось что там еще и А-Банк имеется
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:06
ukrprom2014 а-банк там тоже очень давно
Кешбечные карты!
Додано: Суб 13 чер, 2020 01:22
В государственной нотариальной конторе посылают на*** и с моно и с check.gov.ua
Те кто это придумал лохи. В нашей стране мало придумать, надо заставить принять придуманное - в работу, всем вся и везде, и желательно из-под палки. Тогда конечно будет работать. А так это все баловство и курячий смех. Нажаль.
P.s. Жалобы которые они просят присылать если эта тема не работает - до дупы, потому что по ним нет ответа. Замкнутый и тупой круг. Как впрочем и это министерство диджитализации, скорее дeбилизации.
Додано: Суб 13 чер, 2020 10:13
Подскажите, как сейчас использовать карту для овернайт депозита? (До восстребования)
1) п2п максимум 60к в месяц? Максимум можно только 60к?
2) сеп может идти 1-3 дня и ещё день засчитыватся в банке получателя?
Сеп 1-4дня - это фигня.
Таким образом Максимум 60к для овернайт?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 13 чер, 2020 10:19
Re: Monobank
1) Не знаю какой максимум, но на прошлой неделе прогнал больше 100к без вопросов. Один раз в прошлом году было, что вопросы задавали, но тогда больше 200к было за короткий промежуток времени.
2) Зависит откуда. С ПБ приходит утром следующего рабочего дня, из А-Банка - в тот же рабочий день.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 13 чер, 2020 10:42
Была инфа что п2п можно только 60к в месяц . Нельзя было депозит на другую карту перечислить , если больше 60к.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 13 чер, 2020 10:51
Re: Monobank
Не знаю, какая была инфа, но на практике, как я написал, на прошлой неделе провел более 100к. Максимальная сумма одной транзакции была 30к.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:03
На какой банк провелось? Газ по 14999 пускает
. Как-то странно . 45 удалось пополнить газ по п2п
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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