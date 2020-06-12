Переводил на А-Банк и на Форвард.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:08
Re: Monobank
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:10
proftpd66 Эту инфу давал в т.ч. я - и она немного о другом. Моня не даст создать разовый р2р на сумму больше 60к. В частности когда у меня в декабре заканчивался депо на 91к+ то поддержка мне сказала, что закрыть депо с выводом его по р2р будет невозможно - надо только делать возврат на монину карту, а с нее уже отправлять СЭП куда мне надо. А так ранее был у Мони месячный лимит на обороты по карте - не более чем 250К - и его можно было выбирать хоть чисто СЭПом, хоть только р2р, хоть просто покупками. В свое время по р2р в месяц у меня получалось больше 200К, а однажды и больше 250К (за что сразу в срочном порядке был офинмонен моней). Сейчас же (с апреля) все поменялось, но месячного лимита в 60К по р2р точно нету. Конечно много зависит от того что именно на Вас есть у местного финмона, но до 400к в месяц по р2р для "благонадежного" клиента вывести думаю не проблема.
Как-то так
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:11
В обоих курс плохой . Лучше на ощад и там ввести в налик я если до сих пор нету овердрафта в пакете эконом
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:15
Re: Monobank
Вы же на депозит хотели, а теперь курс, налик и т.п. Да и в принципе какая разница, какой банк, факт в том, что у монобанка нет ограничения 60к в месяц для p2p.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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