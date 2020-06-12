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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1924192519261927 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.1 5 76 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 4% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 8% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 5% 4 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 32 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 41% 31 Всього голосів : 76 Додано: Суб 13 чер, 2020 11:08 Re: Monobank proftpd66 написав: На какой банк провелось? На какой банк провелось?

Переводил на А-Банк и на Форвард. Переводил на А-Банк и на Форвард. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank

http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay ingtrans

Повідомлень: 1257 З нами з: 31.07.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 134 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 11:10 proftpd66 Эту инфу давал в т.ч. я - и она немного о другом. Моня не даст создать разовый р2р на сумму больше 60к. В частности когда у меня в декабре заканчивался депо на 91к+ то поддержка мне сказала, что закрыть депо с выводом его по р2р будет невозможно - надо только делать возврат на монину карту, а с нее уже отправлять СЭП куда мне надо. А так ранее был у Мони месячный лимит на обороты по карте - не более чем 250К - и его можно было выбирать хоть чисто СЭПом, хоть только р2р, хоть просто покупками. В свое время по р2р в месяц у меня получалось больше 200К, а однажды и больше 250К (за что сразу в срочном порядке был офинмонен моней). Сейчас же (с апреля) все поменялось, но месячного лимита в 60К по р2р точно нету. Конечно много зависит от того что именно на Вас есть у местного финмона, но до 400к в месяц по р2р для "благонадежного" клиента вывести думаю не проблема.

Как-то так Эту инфу давал в т.ч. я - и она немного о другом. Моня не даст создать разовый р2р на сумму больше 60к. В частности когда у меня в декабре заканчивался депо на 91к+ то поддержка мне сказала, что закрыть депо с выводом его по р2р будет невозможно - надо только делать возврат на монину карту, а с нее уже отправлять СЭП куда мне надо. А так ранее был у Мони месячный лимит на обороты по карте - не более чем 250К - и его можно было выбирать хоть чисто СЭПом, хоть только р2р, хоть просто покупками. В свое время по р2р в месяц у меня получалось больше 200К, а однажды и больше 250К (за что сразу в срочном порядке был офинмонен моней). Сейчас же (с апреля) все поменялось, но месячного лимита в 60К по р2р точно нету. Конечно много зависит от того что именно на Вас есть у местного финмона, но до 400к в месяц по р2р для "благонадежного" клиента вывести думаю не проблема.Как-то так 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4582 З нами з: 20.03.15 Подякував: 80 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 11:11 ingtrans написав: proftpd66 написав: На какой банк провелось? На какой банк провелось?

Переводил на А-Банк и на Форвард. Переводил на А-Банк и на Форвард.



В обоих курс плохой . Лучше на ощад и там ввести в налик я если до сих пор нету овердрафта в пакете эконом В обоих курс плохой . Лучше на ощад и там ввести в налик я если до сих пор нету овердрафта в пакете эконом

http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть! Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑhttp://goo.gl/XOrCSnUkreximbank или смерть! proftpd66

Повідомлень: 3079 З нами з: 22.12.16 Подякував: 222 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 11:15 Re: Monobank proftpd66 написав: В обоих курс плохой . Лучше на ощад и там ввести в налик я если до сих пор нету овердрафта в пакете эконом В обоих курс плохой . Лучше на ощад и там ввести в налик я если до сих пор нету овердрафта в пакете эконом

Вы же на депозит хотели, а теперь курс, налик и т.п. Да и в принципе какая разница, какой банк, факт в том, что у монобанка нет ограничения 60к в месяц для p2p. Вы же на депозит хотели, а теперь курс, налик и т.п. Да и в принципе какая разница, какой банк, факт в том, что у монобанка нет ограничения 60к в месяц для p2p. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank

http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay ingtrans

Повідомлень: 1257 З нами з: 31.07.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 134 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1924192519261927 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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