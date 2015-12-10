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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:10

proftpd66 Эту инфу давал в т.ч. я - и она немного о другом. Моня не даст создать разовый р2р на сумму больше 60к. В частности когда у меня в декабре заканчивался депо на 91к+ то поддержка мне сказала, что закрыть депо с выводом его по р2р будет невозможно - надо только делать возврат на монину карту, а с нее уже отправлять СЭП куда мне надо. А так ранее был у Мони месячный лимит на обороты по карте - не более чем 250К - и его можно было выбирать хоть чисто СЭПом, хоть только р2р, хоть просто покупками. В свое время по р2р в месяц у меня получалось больше 200К, а однажды и больше 250К (за что сразу в срочном порядке был офинмонен моней). Сейчас же (с апреля) все поменялось, но месячного лимита в 60К по р2р точно нету. Конечно много зависит от того что именно на Вас есть у местного финмона, но до 400к в месяц по р2р для "благонадежного" клиента вывести думаю не проблема.
Как-то так :roll:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:11

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:На какой банк провелось?

Переводил на А-Банк и на Форвард.


В обоих курс плохой . Лучше на ощад и там ввести в налик я если до сих пор нету овердрафта в пакете эконом
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:15

Re: Monobank

  proftpd66 написав:В обоих курс плохой . Лучше на ощад и там ввести в налик я если до сих пор нету овердрафта в пакете эконом

Вы же на депозит хотели, а теперь курс, налик и т.п. Да и в принципе какая разница, какой банк, факт в том, что у монобанка нет ограничения 60к в месяц для p2p.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:54

  proftpd66 написав:Подскажите, как сейчас использовать карту для овернайт депозита? (До восстребования)

1) п2п максимум 60к в месяц? Максимум можно только 60к?

2) сеп может идти 1-3 дня и ещё день засчитыватся в банке получателя?

Сеп 1-4дня - это фигня.


Таким образом Максимум 60к для овернайт?

В монобанке нет овернайт депозита. Зачисление и списание проводится по авторизации. Проценты на остаток начисляются ежедневно на минимальный остаток в течение дня больше 100 грн. Лимит на толкание 60 тыс. за операцию, 250 тыс. за месяц, остальное сэпом (при отправке до 16:30 доходит за час). Насчет курса в ощаде не понял.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:37

  Bosstone написав:
  proftpd66 написав:Подскажите, как сейчас использовать карту для овернайт депозита? (До восстребования)

1) п2п максимум 60к в месяц? Максимум можно только 60к?

2) сеп может идти 1-3 дня и ещё день засчитыватся в банке получателя?

Сеп 1-4дня - это фигня.


Таким образом Максимум 60к для овернайт?

В монобанке нет овернайт депозита. Зачисление и списание проводится по авторизации. Проценты на остаток начисляются ежедневно на минимальный остаток в течение дня больше 100 грн. Лимит на толкание 60 тыс. за операцию, 250 тыс. за месяц, остальное сэпом (при отправке до 16:30 доходит за час). Насчет курса в ощаде не понял.



Овернайт + 1-2 дня. 1-2 дня выпадает . Из 3 дней 1 день полноценный.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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