proftpd66 Эту инфу давал в т.ч. я - и она немного о другом. Моня не даст создать разовый р2р на сумму больше 60к. В частности когда у меня в декабре заканчивался депо на 91к+ то поддержка мне сказала, что закрыть депо с выводом его по р2р будет невозможно - надо только делать возврат на монину карту, а с нее уже отправлять СЭП куда мне надо. А так ранее был у Мони месячный лимит на обороты по карте - не более чем 250К - и его можно было выбирать хоть чисто СЭПом, хоть только р2р, хоть просто покупками. В свое время по р2р в месяц у меня получалось больше 200К, а однажды и больше 250К (за что сразу в срочном порядке был офинмонен моней). Сейчас же (с апреля) все поменялось, но месячного лимита в 60К по р2р точно нету. Конечно много зависит от того что именно на Вас есть у местного финмона, но до 400к в месяц по р2р для "благонадежного" клиента вывести думаю не проблема. Как-то так
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proftpd66 написав:Подскажите, как сейчас использовать карту для овернайт депозита? (До восстребования)
1) п2п максимум 60к в месяц? Максимум можно только 60к?
2) сеп может идти 1-3 дня и ещё день засчитыватся в банке получателя?
Сеп 1-4дня - это фигня.
Таким образом Максимум 60к для овернайт?
В монобанке нет овернайт депозита. Зачисление и списание проводится по авторизации. Проценты на остаток начисляются ежедневно на минимальный остаток в течение дня больше 100 грн. Лимит на толкание 60 тыс. за операцию, 250 тыс. за месяц, остальное сэпом (при отправке до 16:30 доходит за час). Насчет курса в ощаде не понял.
proftpd66 написав:Подскажите, как сейчас использовать карту для овернайт депозита? (До восстребования)
1) п2п максимум 60к в месяц? Максимум можно только 60к?
2) сеп может идти 1-3 дня и ещё день засчитыватся в банке получателя?
Сеп 1-4дня - это фигня.
Таким образом Максимум 60к для овернайт?
В монобанке нет овернайт депозита. Зачисление и списание проводится по авторизации. Проценты на остаток начисляются ежедневно на минимальный остаток в течение дня больше 100 грн. Лимит на толкание 60 тыс. за операцию, 250 тыс. за месяц, остальное сэпом (при отправке до 16:30 доходит за час). Насчет курса в ощаде не понял.
Овернайт + 1-2 дня. 1-2 дня выпадает . Из 3 дней 1 день полноценный.
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