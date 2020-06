Безрисковая процентная ставка (безрисковая норма доходности) — норма отдачи гипотетического инвестиционного проекта без риска финансовых потерь за определённый промежуток времени.[1] Поскольку безрисковая процентная ставка может быть приобретена без какого-либо риска, у любого другого инвестиционного вложения, имеющего хоть некоторую степень риска, норма отдачи будет выше, для того чтобы оно стало привлекательным для инвестора.



На практике, для нахождения безрисковой процентной ставки выбирается безрисковая облигация, то есть такая облигация, которую выпускает правительство или орган, чьи риски невыплаты слишком низки, чтобы быть значительными.



Теоретическая оценка



На данный момент не существует единого консенсуса относительно измерения безрисковой процентной ставки ввиду наличия разногласий в её определении[2].



Одна из интерпретаций теоретической безрисковой процентной ставки связана с концепцией инфляционных ожиданий Ирвинга Фишера, описанной им в своей книге The Theory of Interest (1930), которая основана на теоретических издержках и выгодах от держания валюты.[3] В модели Фишера она описана как два типа движений, компенсирующих друг друга:



Ожидаемый рост денежного предложения должен привести к тому, что инвесторы будут предпочитать текущему потреблению будущий доход.

Ожидаемый рост производительности должен привести к тому, что инвесторы будут предпочитать текущему потреблению будущий доход.



Безрисковая ставка может быть положительной или отрицательной, и на практике знак ожидаемой безрисковой ставки достигается согласно установленному институциональному правилу — аналогичной аргументу, описанному Тобином в своей книге Money, Credit and Capital. В системе с эндогенной эмиссией денег, в которой производственные решения и результаты децентрализованы и труднопрогнозируемы, подобный анализ оказывает поддержку концепции о том, что безрисковая ставка непосредственно ненаблюдаема.



Тем не менее, можно заметить, сторонники данной концепцию видят в стоимости эмиссии денег как нечто положительное. Это может быть связано с практической необходимостью некоторого рода (кредитной) валюты для обеспечения специализации труда, ощутимые результаты которой были описаны Адамом Смитом в «Богатство наций».[4] Однако Смит не приводит «верхний порог» желаемого уровня специализации труда и не полностью рассматривает механизм её организации на национальном и международном уровне.



Альтернативное (менее распространенное) определение заключается в том, что безрисковая ставка представляет собой временное предпочтение репрезентативным рабочим репрезентативного потребительского набора. Однако, в данном случае безрисковая ставка не может быть непосредственно наблюдаема.



Третья интерпретация (также менее развита) состоит в том, что вместо поддержания покупательной способности, репрезентативный инвестор будет требовать безрисковое инвестиционное вложение для сохранения на должном уровне своей заработной платы.



Учитывая теоретические неясности при определении этого понятия, на практике большинство специалистов в этой области применяют некоторый приблизительный показатель безрисковой ставки либо некоторую сопоставимую ставку, которая теоретически включает в себя безрисковую ставку плюс некоторый риск неплатежеспособности[2]. Однако, имеются некоторые спорные вопросы в данном подходе, которые рассматриваются в следующем разделе.







Применение



Безрисковая процентная ставка является весьма важным в современной портфельной теории, основанной на модели ценообразования капитальных активов. Существует множество неточностей в данной модели, наиболее базовой из которых является снижение описания полезности от держания акции до ожидаемой средней и дисперсии доходностей портфеля. В реальности, возможна другая полезность от владения акцией, описанной Шиллером в своей статье 'Stock Prices and Social Dynamics'.[7]



Безрисковая ставка также является необходимым входным элементом в финансовых расчётах, таких как модель Блэка-Шоулза для определения цены опционов и коэффициент Шарпа. Следует отметить, что в некоторых финансовых и экономических теориях предполагается, что рыночные участники могут получить заём по безрисковой ставке; на практике, немногие заёмщики имеют доступ к средствам по безрисковой ставке.



Безрисковая ставка доходности является ключевым элементом в расчётах стоимости капитала, таких как стоимость капитала в модели ценообразования капитальных активов. Стоимость капитала, находящаяся под риском, является суммой безрисковой ставки доходности и определённой рисковой премии.