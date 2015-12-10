proftpd66 Эту инфу давал в т.ч. я - и она немного о другом. Моня не даст создать разовый р2р на сумму больше 60к. В частности когда у меня в декабре заканчивался депо на 91к+ то поддержка мне сказала, что закрыть депо с выводом его по р2р будет невозможно - надо только делать возврат на монину карту, а с нее уже отправлять СЭП куда мне надо. А так ранее был у Мони месячный лимит на обороты по карте - не более чем 250К - и его можно было выбирать хоть чисто СЭПом, хоть только р2р, хоть просто покупками. В свое время по р2р в месяц у меня получалось больше 200К, а однажды и больше 250К (за что сразу в срочном порядке был офинмонен моней). Сейчас же (с апреля) все поменялось, но месячного лимита в 60К по р2р точно нету. Конечно много зависит от того что именно на Вас есть у местного финмона, но до 400к в месяц по р2р для "благонадежного" клиента вывести думаю не проблема. Как-то так
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proftpd66 написав:Подскажите, как сейчас использовать карту для овернайт депозита? (До восстребования)
1) п2п максимум 60к в месяц? Максимум можно только 60к?
2) сеп может идти 1-3 дня и ещё день засчитыватся в банке получателя?
Сеп 1-4дня - это фигня.
Таким образом Максимум 60к для овернайт?
В монобанке нет овернайт депозита. Зачисление и списание проводится по авторизации. Проценты на остаток начисляются ежедневно на минимальный остаток в течение дня больше 100 грн. Лимит на толкание 60 тыс. за операцию, 250 тыс. за месяц, остальное сэпом (при отправке до 16:30 доходит за час). Насчет курса в ощаде не понял.
proftpd66 написав:Подскажите, как сейчас использовать карту для овернайт депозита? (До восстребования)
1) п2п максимум 60к в месяц? Максимум можно только 60к?
2) сеп может идти 1-3 дня и ещё день засчитыватся в банке получателя?
Сеп 1-4дня - это фигня.
Таким образом Максимум 60к для овернайт?
В монобанке нет овернайт депозита. Зачисление и списание проводится по авторизации. Проценты на остаток начисляются ежедневно на минимальный остаток в течение дня больше 100 грн. Лимит на толкание 60 тыс. за операцию, 250 тыс. за месяц, остальное сэпом (при отправке до 16:30 доходит за час). Насчет курса в ощаде не понял.
Овернайт + 1-2 дня. 1-2 дня выпадает . Из 3 дней 1 день полноценный.
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Bosstone написав:В монобанке нет овернайт депозита
Кореш таким красивым словом называет размещение на обычном бессрочном депозите на пару дней. Причем нуна учесть, шо за день размещения и день снятия %% не начисляются, т.е. мин. осмысленное размещение на таком """овернайте""" = 3 дня, ну вот на уикенде, например: в Пт разместился, в Пн. снял -- наовернайткал за 2 дня, с лимона под пpезиkи порядка 400 гривасов выйдет
Bosstone написав:В монобанке нет овернайт депозита
Кореш таким красивым словом называет размещение на обычном бессрочном депозите на пару дней. Причем нуна учесть, шо за день размещения и день снятия %% не начисляются, т.е. мин. осмысленное размещение на таком """овернайте""" = 3 дня, ну вот на уикенде, например: в Пт разместился, в Пн. снял -- наовернайткал за 2 дня, с лимона под пpезиkи порядка 400 гривасов выйдет
Bosstone, написал что проценты начисляются в день авторизации, может быть 1-2 дня выпадает. По выписке видно, что % зачислюяться в день пополнения. Таким образом 2 дня из 3 дней, может не выпадет в моно. В УкрГаз выпадет. Если до 21:00 (скорее всего, не проверял)
Овернайт - от 1 до 1000000 дней с конкретной ставкой за каждый 1 день, но чтобы можно было бы снять в любой момент. Египет так размещал свои ОВГЗ. Но там сумма нужна очень большая.
в финансовой сфере — как правило, однодневный кредит, договор РЕПО и т. д. В банковской деятельности широко распространено использование термина в качестве обозначения однодневных кредитов, как правило, межбанковских. В операциях с активами также используются договоры РЕПО овернайт, то есть договоры РЕПО, заключённые на 1 день.
Безрисковая процентная ставка (безрисковая норма доходности) — норма отдачи гипотетического инвестиционного проекта без риска финансовых потерь за определённый промежуток времени.[1] Поскольку безрисковая процентная ставка может быть приобретена без какого-либо риска, у любого другого инвестиционного вложения, имеющего хоть некоторую степень риска, норма отдачи будет выше, для того чтобы оно стало привлекательным для инвестора.
На практике, для нахождения безрисковой процентной ставки выбирается безрисковая облигация, то есть такая облигация, которую выпускает правительство или орган, чьи риски невыплаты слишком низки, чтобы быть значительными.
Теоретическая оценка
На данный момент не существует единого консенсуса относительно измерения безрисковой процентной ставки ввиду наличия разногласий в её определении[2].
Одна из интерпретаций теоретической безрисковой процентной ставки связана с концепцией инфляционных ожиданий Ирвинга Фишера, описанной им в своей книге The Theory of Interest (1930), которая основана на теоретических издержках и выгодах от держания валюты.[3] В модели Фишера она описана как два типа движений, компенсирующих друг друга:
Ожидаемый рост денежного предложения должен привести к тому, что инвесторы будут предпочитать текущему потреблению будущий доход. Ожидаемый рост производительности должен привести к тому, что инвесторы будут предпочитать текущему потреблению будущий доход.
Безрисковая ставка может быть положительной или отрицательной, и на практике знак ожидаемой безрисковой ставки достигается согласно установленному институциональному правилу — аналогичной аргументу, описанному Тобином в своей книге Money, Credit and Capital. В системе с эндогенной эмиссией денег, в которой производственные решения и результаты децентрализованы и труднопрогнозируемы, подобный анализ оказывает поддержку концепции о том, что безрисковая ставка непосредственно ненаблюдаема.
Тем не менее, можно заметить, сторонники данной концепцию видят в стоимости эмиссии денег как нечто положительное. Это может быть связано с практической необходимостью некоторого рода (кредитной) валюты для обеспечения специализации труда, ощутимые результаты которой были описаны Адамом Смитом в «Богатство наций».[4] Однако Смит не приводит «верхний порог» желаемого уровня специализации труда и не полностью рассматривает механизм её организации на национальном и международном уровне.
Альтернативное (менее распространенное) определение заключается в том, что безрисковая ставка представляет собой временное предпочтение репрезентативным рабочим репрезентативного потребительского набора. Однако, в данном случае безрисковая ставка не может быть непосредственно наблюдаема.
Третья интерпретация (также менее развита) состоит в том, что вместо поддержания покупательной способности, репрезентативный инвестор будет требовать безрисковое инвестиционное вложение для сохранения на должном уровне своей заработной платы.
Учитывая теоретические неясности при определении этого понятия, на практике большинство специалистов в этой области применяют некоторый приблизительный показатель безрисковой ставки либо некоторую сопоставимую ставку, которая теоретически включает в себя безрисковую ставку плюс некоторый риск неплатежеспособности[2]. Однако, имеются некоторые спорные вопросы в данном подходе, которые рассматриваются в следующем разделе.
Применение
Безрисковая процентная ставка является весьма важным в современной портфельной теории, основанной на модели ценообразования капитальных активов. Существует множество неточностей в данной модели, наиболее базовой из которых является снижение описания полезности от держания акции до ожидаемой средней и дисперсии доходностей портфеля. В реальности, возможна другая полезность от владения акцией, описанной Шиллером в своей статье 'Stock Prices and Social Dynamics'.[7]
Безрисковая ставка также является необходимым входным элементом в финансовых расчётах, таких как модель Блэка-Шоулза для определения цены опционов и коэффициент Шарпа. Следует отметить, что в некоторых финансовых и экономических теориях предполагается, что рыночные участники могут получить заём по безрисковой ставке; на практике, немногие заёмщики имеют доступ к средствам по безрисковой ставке.
Безрисковая ставка доходности является ключевым элементом в расчётах стоимости капитала, таких как стоимость капитала в модели ценообразования капитальных активов. Стоимость капитала, находящаяся под риском, является суммой безрисковой ставки доходности и определённой рисковой премии.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
proftpd66 написав:Bosstone, написал что проценты начисляются в день авторизации, может быть 1-2 дня выпадает. По выписке видно, что % зачислюяться в день пополнения. Таким образом 2 дня из 3 дней, может не выпадет в моно
А еще он написал
Bosstone написав:Проценты на остаток начисляются ежедневно на минимальный остаток в течение дня больше 100 грн.
что предполагает, что выпадает 2 дня.
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