Звичайно, якщо під словом "напряму" ви маєте на увазі переказ через СЕП НБУ. Компенсація нараховується на бонусний рахунок і може бути виведена при досягненні на бонусному рахунку 100 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:48
Звичайно, якщо під словом "напряму" ви маєте на увазі переказ через СЕП НБУ. Компенсація нараховується на бонусний рахунок і може бути виведена при досягненні на бонусному рахунку 100 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:21
viewtopic.php?p=4988284#p4988284
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:38
Ваащето если зайти на страничку депо, который хотите пополнить, то там сразу у первой менюшке "Пополнить" будет указана макс. сумма возможного пополнения, и вот если на неё тапнуть, то откроется список ВСЕХ каналов пополнения, и даж у некоторых карт будет намалёван 0.6%КБ-компенсации, ну и у СЭПа тож... эт если все это доступно для вашего депо
Правда, вот для карт Шаромыжника чото нема компенсации, хотя он же ввел комисс для сторонних сервисов... Нуна Гороху накапать на мосХ
... делайте хоть что-нибудь!
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