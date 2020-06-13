RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1925192619271928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:48

  Алексей77 написав:Если пополнять депо в моно по реквизитам на прямую, то можно рассчитывать на добавочку 0,6%?(компенсация комиссии)

Звичайно, якщо під словом "напряму" ви маєте на увазі переказ через СЕП НБУ. Компенсація нараховується на бонусний рахунок і може бути виведена при досягненні на бонусному рахунку 100 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 211
З нами з: 12.01.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:21

  Алексей77 написав:Если пополнять депо в моно по реквизитам на прямую, то можно рассчитывать на добавочку 0,6%?(компенсация комиссии)

viewtopic.php?p=4988284#p4988284
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4484
З нами з: 18.08.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:38

  Алексей77 написав:Если пополнять депо в моно по реквизитам на прямую, то можно рассчитывать на добавочку 0,6%?(компенсация комиссии)

Ваащето если зайти на страничку депо, который хотите пополнить, то там сразу у первой менюшке "Пополнить" будет указана макс. сумма возможного пополнения, и вот если на неё тапнуть, то откроется список ВСЕХ каналов пополнения, и даж у некоторых карт будет намалёван 0.6%КБ-компенсации, ну и у СЭПа тож... эт если все это доступно для вашего депо :idea:

Правда, вот для карт Шаромыжника чото нема компенсации, хотя он же ввел комисс для сторонних сервисов... Нуна Гороху накапать на мосХ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31692
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2519 раз.
Подякували: 3699 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1925192619271928
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: duvr100, Вкладчик1234 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86780)
14.06.2020 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.