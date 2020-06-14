Звичайно, якщо під словом "напряму" ви маєте на увазі переказ через СЕП НБУ. Компенсація нараховується на бонусний рахунок і може бути виведена при досягненні на бонусному рахунку 100 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:48
Звичайно, якщо під словом "напряму" ви маєте на увазі переказ через СЕП НБУ. Компенсація нараховується на бонусний рахунок і може бути виведена при досягненні на бонусному рахунку 100 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:21
viewtopic.php?p=4988284#p4988284
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:38
Ваащето если зайти на страничку депо, который хотите пополнить, то там сразу у первой менюшке "Пополнить" будет указана макс. сумма возможного пополнения, и вот если на неё тапнуть, то откроется список ВСЕХ каналов пополнения, и даж у некоторых карт будет намалёван 0.6%КБ-компенсации, ну и у СЭПа тож... эт если все это доступно для вашего депо
Правда, вот для карт Шаромыжника чото нема компенсации, хотя он же ввел комисс для сторонних сервисов... Нуна Гороху накапать на мосХ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:55
Re: Monobank
Якщо депо від 4 місяців.
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:50
2й месяц уже за буйками, ещё и часть Шаромыги сюда закинул, извелся весь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:51
[quote="4990904:novichok"]На недельку можно заплыть за буйки, как думаете?[/quote]
Смело,течения нет
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:41
Нету инфы какую сумму сеп можно отправить на моно чтобы не было мин Мона ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:48
и какой выигрыш будет от той недельки? зачем рисковать...
Кешбечные карты!
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:53
Прошлый вторник смог посетить 4 банка - только в Универсале наблюдал очередь в кассу. Кто-то ложит, кто-то пополняет, меняют валюту (никто не снимал даже!). Кто-то пришёл получать карту Монобанка. Ликвидности, хоть отбавляй - поэтому риск минимальный (хотя и присутствует).
Отримай бонус при оформленні карток:
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