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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:57

  proftpd66 написав:Нету инфы какую сумму сеп можно отправить на моно чтобы не было мин Мона ?

Формальный порог обязательного финмона тут 250 тыс.в месяц, но вообще-то мониторят любую сумму.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:59

Re: Monobank

  jay2004 написав:Прошлый вторник

Эт у них по Вт. ток так, вы вот в Чт. зайдите :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:59

Re: Monobank

Как сейчас моно сэп оправляет - онлайн или на следующий день, кто нибудь в курсе?
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:01

  Asdушный написав:Как сейчас моно сэп оправляет - онлайн или на следующий день, кто нибудь в курсе?

При отправке до 16:30, доходит за час
Bosstone
 
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