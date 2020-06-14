Формальный порог обязательного финмона тут 250 тыс.в месяц, но вообще-то мониторят любую сумму.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:57
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:59
Re: Monobank
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:59
Re: Monobank
Как сейчас моно сэп оправляет - онлайн или на следующий день, кто нибудь в курсе?
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:01
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