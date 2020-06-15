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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:57
proftpd66 написав:
Нету инфы какую сумму сеп можно отправить на моно чтобы не было мин Мона ?
Формальный порог обязательного финмона тут 250 тыс.в месяц, но вообще-то мониторят любую сумму.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:59
jay2004 написав:
Прошлый вторник
Эт у них по Вт. ток так, вы вот в Чт. зайдите
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:59
Как сейчас моно сэп оправляет - онлайн или на следующий день, кто нибудь в курсе?
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:01
Asdушный написав:
Как сейчас моно сэп оправляет - онлайн или на следующий день, кто нибудь в курсе?
При отправке до 16:30, доходит за час
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:22
Внезапно. Котяра увеличил лимит с 5к до 20к. Я так точно никогда не получу лимит в ТАСе.
А ещё ж Идея в планах.
Придется рубить назад до 5к, или даже меньше.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:26
Striker
Попросите через поддержку перенести его на рассрочку - она в кредитных бюро не светится.
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Vorlon
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:30
Vorlon написав:
Попросите через поддержку перенести его на рассрочку - она в кредитных бюро не светится.
Зачем? У меня на рассрочку сейчас 21к и я не вижу никакого смысла в Мониных рассрочках.
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Striker
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