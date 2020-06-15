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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1927192819291930>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:57

  proftpd66 написав:Нету инфы какую сумму сеп можно отправить на моно чтобы не было мин Мона ?

Формальный порог обязательного финмона тут 250 тыс.в месяц, но вообще-то мониторят любую сумму.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:59

Re: Monobank

  jay2004 написав:Прошлый вторник

Эт у них по Вт. ток так, вы вот в Чт. зайдите :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:59

Re: Monobank

Как сейчас моно сэп оправляет - онлайн или на следующий день, кто нибудь в курсе?
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:01

  Asdушный написав:Как сейчас моно сэп оправляет - онлайн или на следующий день, кто нибудь в курсе?

При отправке до 16:30, доходит за час
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:22

Внезапно. Котяра увеличил лимит с 5к до 20к. Я так точно никогда не получу лимит в ТАСе.:lol: А ещё ж Идея в планах.
Придется рубить назад до 5к, или даже меньше. :cry:
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:26

Striker
Попросите через поддержку перенести его на рассрочку - она в кредитных бюро не светится.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:30

  Vorlon написав:Попросите через поддержку перенести его на рассрочку - она в кредитных бюро не светится.

Зачем? У меня на рассрочку сейчас 21к и я не вижу никакого смысла в Мониных рассрочках.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:30

Re: Monobank

при досрочном разрыве депо, % пересчитывают с момента открытия депо, или пересчет идет только в мес . разрыва?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:36

  Striker написав:
  Vorlon написав:Попросите через поддержку перенести его на рассрочку - она в кредитных бюро не светится.

Зачем? У меня на рассрочку сейчас 21к и я не вижу никакого смысла в Мониных рассрочках.

В этом месяце кешбек на ОЧ, считай +4 месяца рассрочки. Считаю грубо, каждый месяц рассрочки это 0.5% скидка.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:02

  vpchelko написав:В этом месяце кешбек на ОЧ, считай +4 месяца рассрочки. Считаю грубо, каждый месяц рассрочки это 0.5% скидка.

Моя последняя покупка - Приват 12 частей, Моно 3, А-Банк 3. Даже с 2% менее выгодно, чем у Привата.
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Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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