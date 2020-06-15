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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 19:34
Striker написав: vpchelko написав:
В этом месяце кешбек на ОЧ, считай +4 месяца рассрочки. Считаю грубо, каждый месяц рассрочки это 0.5% скидка.
Моя последняя покупка - Приват 12 частей, Моно 3, А-Банк 3. Даже с 2% менее выгодно, чем у Привата.
Ну в привате еще надо напрягаться, чтобы проплаты шли за свои.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 19:41
vpchelko написав: Striker написав: vpchelko написав:
В этом месяце кешбек на ОЧ, считай +4 месяца рассрочки. Считаю грубо, каждый месяц рассрочки это 0.5% скидка.
Моя последняя покупка - Приват 12 частей, Моно 3, А-Банк 3. Даже с 2% менее выгодно, чем у Привата.
Ну в привате еще надо напрягаться, чтобы проплаты шли за свои.
Не вижу проблемы. За день до списания кидаю р2р, 5 минут дело.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
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- +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: Пон 15 чер, 2020 21:02
Banki написав:
при досрочном разрыве депо, % пересчитывают с момента открытия депо, или пересчет идет только в мес . разрыва?
Естественно с момента открытия депо.
Если были ежемесячные выплаты процентов на карту - удержат из тела.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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